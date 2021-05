VfL-Stürmer Weghorst steht im vorläufigen EM-Kader

Wout Weghorst und die „Elftal“, die niederländische Nationalmannschaft: Das war bisher keine Liebesbeziehung. Doch wird alles gut? Zumindest steht der Stürmer des VfL Wolfsburg nun im vorläufigen Kader seiner Niederländer für die EM im Sommer.

Aber der 28-Jährige ist mittlerweile erfahren genug in diesen Dingen, um sich nicht zu früh zu freuen. Es schien in der Vergangenheit schon öfter so, dass er es endlich ins Team geschafft habe. Und dann wurde der 20-Tore-Stürmer des VfL doch noch aussortiert. Das kann ihm erneut passieren, denn Bondscoach Frank de Boer hat in diesem ersten Schritt gleich 34 Spieler nominiert. Dieses Aufgebot muss er noch auf 26 Profis reduzieren. Immerhin: Es dürfen drei Spieler mehr als üblich berufen werden. Das könnte Weghorsts Chance sein.

