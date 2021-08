VfL Wolfsburg: Luca Waldschmidt verletzt sich im ersten Training

Wolfsburg. Der Neuzugang des VfL Wolfsburg prallte im Training mit Sebastiaan Bornauw zusammen und zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu.

Es war die erste Trainingseinheit von Neuzugang Luca Waldschmidt beim VfL Wolfsburg – und schon hat er die Bekanntschaft mit dem harten Schädel von Sebastiaan Bornauw machen müssen. Der gerade erst von Benfica Lissabon in die VW-Stadt gewechselte Offensivspieler musste die Übungseinheit am Dienstag anschließend abbrechen, mit einer blutenden Wunde am Kopf trottete er vom Trainingsplatz.

Auch Sebastiaan Bornauw muss behandelt werden

Ebenso wie für Bornauw ging es für Waldschmidt zu weiteren Untersuchungen in die Kabine. Nach dem Zusammenprall waren beide Spieler zunächst liegen geblieben. Ob die Verletzung Einfluss auf sein mögliches Debüt im VfL-Dress am Sonntag gegen RB Leipzig hat, ist noch unklar.

Luca Waldschmidt kam für 12 Millionen Euro von Benfica Lissabon

Waldschmidt war erst am Sonntag für eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro aus Portugal nach Wolfsburg gewechselt. Damit war er der zweitteuerste Neuzugang des VfL Wolfsburg in der aktuellen Transferperiode – nach Sebastiaan Bornauw. Für den überwies der VfL 13,5 Millionen Euro an den 1. FC Köln.

