Florian Kohfeldt wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Lange hat es nicht gedauert. Nur etwa 48 Stunden nach der Entlassung von Mark van Bommel ist sich der VfL Wolfsburg mit einem Nachfolger einig. Florian Kohfeldt neuer Trainer der Grün-Weißen, das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Dienstag Am Sonntag war der 39-Jährige in Wolfsburg bereits im Ritz Carlton gesichtet worden.

Der VfL Wolfsburg ist Florian Kohfeldts zweite Trainerstation in der Bundesliga

Kohfeldt unterschreibt in Wolfsburg einen Vertrag bis 2023. Bis Mai dieses Jahres trainierte der gebürtige Siegener den SV Werder Bremen. Dort wurde er trotz eines bis 2023 laufenden Vertrages beurlaubt, nachdem er 15 Jahre für den Verein tätig war. Wolfsburg ist für Kohfeldt die zweite Station als Bundesliga-Trainer. Er übernahm die Bremer 2017. Vor dem letzten Spieltag der Vorsaison wurde die Zusammenarbeit dann beendet. Werder stieg aus der Bundesliga ab.

