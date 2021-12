Ab Samstag sind wohl nur noch 5000 Zuschauer erlaubt

Wolfsburg. Maßgeblich ist eine neue Corona-Schutzverordnung. Tritt sie am Freitag in Kraft, wird die Zuschauerzahl weiter gedeckelt. Noch gibt’s Tickets.

Nur 6544 Zuschauer weilten am Mittwochabend in der VW-Arena.

Was die Spieler des VfL Wolfsburg im entscheidenden Champions-League-Spiel gegen den OSC Lille (1:3) auf dem Rasen ablieferten, war durch die Bank weg enttäuschend. Der Endspielcharakter dieser Partie kam nie durch, was zuvorderst an den Akteuren auf dem Grün lag. Aber womöglich auch daran, dass von außen kaum Hilfe dazukam.

Nur 6544 Zuschauer hatten sich eingefunden, um das Team Florian Kohfeldts gegen den französischen Meister zu unterstützen. „Natürlich können die Fans in so einem Moment helfen“, sagt der Trainer, der sich „mehr gewünscht“ hätte, aber zugleich die „berechtigten Maßnahmen“ erwähnt, die „vielleicht nicht das pure Stadionerlebnis hervorbringen können“. FFP2-Masken am Platz beispielsweise. Aber, und das stellt Kohfeldt klar: Die maue Kulisse war „der allerletzte Grund, warum wir ausgeschieden sind“.

Neue Corona-Verordnung des Landes im Anflug

Mehr als 13.000 Zuschauer wären in der Champions League möglich gewesen, auch in den jüngsten Bundesliga-Spielen noch. Doch damit dürfte bald Schluss sein. „Wir müssen davon ausgehen, dass es eine Deckelung der Zuschauerzahlen in Höhe von 5000 geben wird“, sagt Tim Schumacher, Geschäftsführer des VfL. Hintergrund ist eine Corona-Schutzverordnung des Landes Niedersachsen, die am Freitag in Kraft treten soll und daher kurzfristig unmittelbare Auswirkung aufs VfL-Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr) hätte.

Noch hat der VfL Wolfsburg keine 5000 Tickets abgesetzt

Die Kurzfristigkeit ist ein Punkt, den Schumacher für verbesserungswürdig hält. „Wir wünschen uns eine bessere Planungssicherheit und mehr zeitlichen Vorlauf. Das gilt für den Fußball natürlich genauso wie für alle anderen betroffenen Lebensbereiche wie zum Beispiel den Einzelhandel.“ Solch schnelle Veränderungen hatten den VfL etwa vor dem Heimspiel gegen den BVB hart getroffen, als schon 23.000 Karten verkauft, dann aber nur noch rund 13.000 Fans erlaubt waren. Das würde nun nicht passieren. Für die Partie gegen Stuttgart wurden noch keine 5000 Tickets abgesetzt.

Solch eine kleine Kulisse kostet den Klub mehr Geld als sie einbringt. Aber: „Wir wollen unseren Fans das Stadionerlebnis natürlich immer ermöglichen und unserer Mannschaft jede mögliche Unterstützung von den Rängen zukommen lassen“, sagt Schumacher. Rentabel soll’s ab etwa 15.000 zahlenden Gästen werden.

Tim Schumacher ist sicher, dass die Zuschauer zurückkommen werden

Kehren die Zuschauer nach der Pandemie in Scharen zurück? Schumacher: „Wir bekommen die Fans zurück. Da bin ich sicher. Es wird aber noch etwas dauern, bis wir wieder ein ,normales’ Stadionerlebnis haben, wie wir es aus Vor-Corona-Zeiten kennen.“

Dass es im Moment geringe Besucherzahlen gibt, „ist kein exklusives Problem des Fußballs“, weil „die Menschen zurückhaltender geworden sind. Man merkt es in vielen Bereichen wie etwa bei kulturellen Veranstaltungen. Außerdem macht die Kurzfristigkeit der sich verändernden Vorgaben die Planung eines Stadionbesuchs deutlich schwieriger.“ Schade, aber erklärbar zugleich sei damit solch eine Trauerkulisse wie gegen Lille.

