Noten des VfL Wolfsburg: Totalausfall im Abstiegskampf

Der VfL Wolfsburg muss in der Vorbereitung auf das richtungweisende Auswärtsspiel beim FC Augsburg ohne seinen Trainer auskommen: Florian Kohfeldt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt in den kommenden Tagen.

Pavao Pervan: Machtlos bei den Gegentoren, parierte stark gegen Pepi.Note: 3,5

Maxence Lacroix: Verlor das Kopfballduell vor dem 0:2 gegen Oxford, sorgte defensiv nicht für die nötige Sicherheit. Note: 4

Sebastiaan Bornauw: Hinten zu wenig präsent, in der 65. war aufgrund der taktischen Umstellung Schluss für den Belgier. Note: 4,5

John Anthony Brooks: Im Aufbauspiel mit Ungenauigkeiten, defensiv oft den Schritt zu spät. Note: 4

Kevin Mbabu: Verlor Iago beim ersten Gegentreffer aus den Augen, Schwachstelle der Hintermannschaft . Note: 5,5

Xaver Schlager: Hängte sich rein, ging in viele Zweikämpfen, vor dem 0:3 zu langsam. Note: 4

Maximilian Arnold: Beim 0:1 und 0:2 war er jeweils zu spät, brachte offensiv keine Ruhe ins Spiel. Note: 4,5

Renato Steffen: Engagiert, defensiv solide, offensiv harmlos.Note: 5

Jonas Wind: Fand wenig Bindung zum Offensiv-Spiel, unpräzise im Abschluss. Note: 4

Max Kruse: Er probierte viel, es klappte wenig. Zu viele unnötige Ballverluste. Note: 4,5

Lukas Nmecha: Machte viele Bälle fest, muss in der 23. zum Ausgleich treffen, glücklos. Note: 4

Dodi Lukebakio (ab 65. für Bornauw): Sollte das Offensivspiel beleben, scheiterte knapp einmal an Gikiewicz. ohne Note

Ridle Baku (ab 75. für Mbabu): Stand defensiv sicherer als der schwache Mbabu, wurde jedoch nicht mehr gefordert. ohne Note

Aster Vranckx (ab 75. für Arnold): Kam beim Stand von 0:3, ohne nennenswerte Aktionen.ohne Note

Yannick Gerhardt (ab 75. für Schlager): Ohne großen Einfluss auf die Partie. ohne Note

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de