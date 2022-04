Noten: So schlugen sich die Profis des VfL Wolfsburg in Stuttgart

Koen Casteels: Der belgische Keeper hielt, was er zu halten bekam. Beim Stuttgart-Tor ohne Chance.Note: 3

Ridle Baku: Er wirkt in den letzten Spielen wieder frischer. Bearbeitete die rechte Seite engagiert.Note: 3

Maxence Lacroix: Verteidigte hinten viel weg. Guter Auftritt nach seiner Oberschenkelverletzung.Note: 3

John Anthony Brooks: Markierte mit seinem Kopfball nicht nur das zwischenzeitliche 1:0, sondern auch sein erstes Saisontor. Auch in der Defensive stark.Note: 2,5

Jerome Roussillon: Gut in den Zweikämpfen auf der linken Abwehrseite. Nach vorne ging aber nicht viel beim Franzosen.Note: 3,5

Maximilian Arnold: Bereitete das 1:0 durch Brooks vor. Machte auch defensiv seinen Job.Note: 3

Xaver Schlager: Der Österreicher war bissig wie immer. Auch er konnte aber keine großen Glanzpunkte setzen.Note: 3,5

Yannick Gerhardt: Machte seinen Job solide, ohne zu glänzen.Note: 4

Jonas Wind: Der Angreifer ackerte, half beim Verteidigen – selbst im eigenen Strafraum. Offensiv aber ohne Durchschlagskraft.Note: 4

Max Kruse: Nach dem Dreierpack gegen Mainz blieb der Offensivmann in seinem 300. Bundesligaspiel unauffällig.Note: 4,5

Lukas Nmecha: Vergab in der 10. Minute eine Einschussmöglichkeit. Ansonsten lief das Spiel weitgehend an ihm vorbei.Note: 4,5

Aster Vranckx (ab 73. für Gerhardt): Der 19-Jährige vergab noch eine gute Chance. ohne Note

Felix Nmecha (ab 73. für L. Nmecha): Versuchte noch einmal, auf sich aufmerksam zum machen. ohne Note

Micky van de Ven (ab 80. für Roussillon): Gab nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung sein Comeback.ohne Note

Maxumilian Phillip (ab 90.+2 für Kruse): Seine Einwechslung brachte noch etwas Zeit. ohne Note

Mehr zum VfL Wolfsburg:

