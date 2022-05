VfL Wolfsburg gastiert in Runde 1 beim Viertligisten Jena

Wolfsburg. FC Carl Zeiss Jena heißt der Gegner des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Was den VfL zum Start erwartet.

Diese Trophäe möchte auch der VfL Wolfsburg in der nächsten Saison holen: Einmal wanderte der DFB-Pokal bereits in die VW-Stadt.

Nach dem blamablen Erstrunden-Aus am Grünen Tisch wegen eines Wechselfehlers will der VfL Wolfsburg in der Saison 2022/23 wieder erfolgreicher auftreten im DFB-Pokal. Den ersten Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Cup-Runde kann der Sieger von 2014/15 nun in der neuen ersten Hauptrunde beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena setzen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund.

Die Pokalpartie wird zudem das erste Wolfsburg-Pflichtspiel des neuen VfL-Trainers Niko Kovac. Die findet nun im Ernst-Abbe-Sportfeld des Thüringen-Pokalsiegers statt. Zu DDR-Zeiten gewann der Verein dreimal den FDGB-Pokal, seinerzeit das ostdeutsche Pendant zum DFB-Pokal. In der Gegenwart ist der VfL aber der haushohe Favorit. Weltmeister Kevin Großkreutz zog die Lose.

Die Erstrunden-Spiele finden vom 29. Juli bis 1. August beziehungsweise am 30./31. August statt. An letzteren Terminen tragen die Supercup-Teilnehmer Bayern München (Meister) und RB Leipzig (Pokalsieger) ihre Erstrunden-Spiele aus, da sie am 30. Juli den ersten Titel der Saison ausspielen. Das Pokalfinale findet übrigens am 3. Juni 2023 im Berliner Olympiastadion ab. Der gerade erst in die 2. Bundesliga zurückgekehrte VfL-Nachbar Eintracht Braunschweig bekommt es in Runde 1 übrigens mit Erstligist Hertha BSC aus Berlin zu tun.

