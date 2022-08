Zwei kuriose Elfer-Szenen: Nullnummer zwischen VfL und S04

Trotz einer Leistungssteigerung in Hälfte 2 schaffte der VfL Wolfsburg auch im zweiten Heimspiel der Saison gegen einen Aufsteiger nicht den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga. Gegen Schalke 04 kam das Team von Trainer Niko Kovac nicht über ein 0:0 hinaus, nachdem es zuvor ein 2:2 gegen Werder Bremen und ein 0:2 beim FC Bayern gegeben hatte.

Personelle Entscheidungen standen an für Kovac. Zunächst: Wer ersetzt den verletzten Patrick Wimmer? Über Josip Brekalo und vor allem Max Kruse war spekuliert worden, doch die Antwort des Wolfsburger Trainers hört auf den Namen Jakub Kaminski. Es war das Bundesliga-Startelfdebüt des für zehn Millionen Euro verpflichteten Polen.

Darüber hinaus musste Kovac klären, wie es mit Ridle Baku weitergeht. Der 24-Jährige, der den Anspruch hat, deutscher Nationalspieler zu sein, spielte sich in den ersten Wochen dieser Spielzeit und auch schon in der Rückrunde der Vorsaison von einer Verlegenheit in die nächste. Hier entschied sich der VfL-Coach für eine interessante Lösung, die einige Bewegung in der Abwehrkette auslöste: Paulo Otavio kam hinten links rein, Micky van de Ven rückte in die Mitte an die Seite von Maxence Lacroix, und Sebastiaan Bornauw übernahm Bakus direkte Position auf der rechten Seite.

Sebastiaan Bornauw ist in ungewohnter Rolle das Schalker Pressingopfer

Große Anpassungsprobleme hatte die umformierte Abwehrlinie nicht, da Schalke sich erst einmal darauf beschränkte, sicher in der eigenen Grundformation zu stehen. Die Wolfsburger kamen dagegen nicht an. Fast eine halbe Stunde lang passierte gar nichts vor beiden Toren, Langeweile pur. Schalke stellte mit Maximilian Arnold den Spielgestalter zu und nahm dem VfL damit alle Kreativität. Außerdem attackierten die Gäste Bornauw zügig, wenn dieser in Ballbesitz kam. Sie hatten den Belgier auf dessen ungewohnter Position als Pressingopfer ausgemacht.

In Minute 29 beendete dann Kaminski mit einer Einzelaktion die Ereignislosigkeit. Mit einem Dribbling brachte der Angreifer Otavio ins Spiel, dessen Fernschuss Schalkes Keeper Alexander Schwolow ins Aus lenkte. Auf der Gegenseite zog dann sogleich auch Marius Bülter ab, traf aber ebenso wenig. Immerhin: Das Spiel erwachte aus dem Tiefschlaf – wenn auch nur kurz. Zwei halbgefährliche Abschlüsse nach Standards bekam der VfL noch aufs Schalker Tor. Mehr nicht.

Doch dann kam die 45. Minute, die für mehr Spektakel sorgte als alles zuvor. Der Reihe nach: Im VfL-Strafraum kämpften van de Ven und S04-Stürmer Terodde um den Ball. Terodde geht zu Boden, das Spiel läuft weiter – ein Fehler, wie Schiedsrichter Felix Zwayer erst Minuten später am VAR-Monitor herausfand. Van de Ven hatte Terodde eindeutig getroffen. Klarer Fall: Strafstoß.

Simon Terodde scheitert zweimal auf die gleiche Weise an Koen Casteels

Den Ball schnappte sich Terodde. Er trat an, visierte die linke Torecke an, doch Koen Casteels entschärfte den schwachen Schuss locker, den möglichen Nachschuss klärten drei Grün-Weiße im Verbund. Casteels’ Teamkollegen warfen sich vor Freude auf den VfL-Keeper, doch: Sie hatten sich zu früh gefreut.

Der Strafstoß musste wiederholt werden, da erstens die VfL-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren und zweitens Casteels beim Schuss nicht mehr auf der Torlinie, sondern schon auf dem Platz stand. Wieder ein klarer Fall.

Erneut legte sich Terodde die Kugel zurecht. Es hätte auch ein anderer Schalke schießen können. Doch offenbar wollte der 33-Jährige seinen Fauxpas ausmerzen. Nur: Dafür hätte er nicht nochmal so schlecht schießen dürfen. Wieder zielte Terodde auf Casteels’ linke Ecke, wieder hielt der VfL-Keeper, der natürlich gefeiert wurde. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass beide Schüsse unheimlich schwach geschossen waren.

Die zweite Hälfte gehört dem VfL Wolfsburg

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte ging klarer an den VfL. Kaminski und Lacroix (59.) hatten erste Möglichkeiten. Der gerade erst eingewechselte Max Kruse (62.) wurde auch gefährlich. Die Wolfsburger hatten das Geschehen nun klar im Griff. Der ebenso eingewechselte Baku auf rechts sorgte für Antrieb, auch Kaminski verdiente Lob. Der junge Pole war an fast jeder gefährlichen Offensivaktion der Grün-Weißen beteiligt. So auch in Minute 68, als Baku auf Kaminski-Vorlage abzog, aber knapp vorbeizielte.

Und Schalke? Nach dem Doppel-Fehlschuss von Terodde beschränkte sich der Aufsteiger noch weiter aufs Verteidigen. Bis auf ein Schüsschen des Ex-VfL-Stürmers Sebastian Polter (72.) kam nullkommanichts von den Königsblauen. Wolfsburg hingegen wurde stärker, Maximilian Philipp zog in der Schlussphase noch einmal ab (83.). Auch Baku ließ in der 85. Minute noch eine riesen Chance aufs 1:0 aus, die Schwolow im Schalker Tor stark parierte.

Es blieb beim 0:0, die Wolfsburger sind nach drei Spielen noch ohne Sieg. Die nächste Reise führt das Team von Kovac zu RB Leipzig am nächsten Samstag.

Spiel kompakt

VfL Wolfsburg: Casteels – Bornauw (46. Baku), Lacroix, van de Ven, Otavio – Guilavogui, Arnold – Kaminski (76. Paredes), Svanberg (59. Kruse), Marmoush (59. Philipp) – L. Nmecha.

FC Schalke: Schwolow – Brunner, Thiaw, Yoshida, Ouwejan (86. Calhanoglu) – Kral, Latza (46. Flick) – Zalazar (70. Larsson), Krauß (86. Aydin), Bülter – Terodde (70. Polter).

Tore: Fehlanzeige.

Gelbe Karten: Bornauw / Latza, Thiaw.

Zuschauer: 26.959 in der VW-Arena.

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin).

