VfL Wolfsburg gelingt in Frankfurt der erste Saisonsieg

Endlich der erste Saisonsieg für den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga. Nach drei Niederlagen und zwei Unentschieden fuhren die Grün-Weißen am sechsten Spieltag bei Eintracht Frankfurt den ersten Saisonsieg ein. Für Trainer Niko Kovac ist der 1:0-Erfolg beim Ex-Klub ein kleiner Befreiungsschlag. Bei einem weiteren sieglosen Spiel wäre er wohl stark unter Druck geraten.

Den Siegtreffer für die Wolfsburger vor 49.000 Zuschauern erzielte ein Abwehrspieler, während die Offensive ohne den von Kovac nicht nominierten Max Kruse erfolglos blieb. Innenverteidiger Maxence Lacroix traf in der 60. Minute nach einer Ecke per Kopf zum 1:0, das der VfL anschließend mit einer defensiv starken Leistung über die Zeit rettete.

In der ersten Hälfte hatten die Frankfurter, die drei Tage zuvor in der Champions League angetreten waren, leichte optische Vorteile gehabt. Dafür war der VfL das Team mit der Mehrzahl an guten Chancen. Bartol Franjic hätte die Gäste per Kopf in Führung bringen können. Relativ frei kam er am zweiten Pfosten zum Abschluss, doch Eintracht-Torwart Kevin Trapp war da. Auch in der 32. Minute, als Mattias Svanberg aus dem Rückraum abzog -– da war eine starke Reaktion Trapps nötig. Eine weitere gute Chance besaß Lukas Nmecha (42.). Einmal waren aber auch die Frankfurter nach dran am Tor. Kristijan Jakic traf aus 20 Metern Entfernung mit einem wuchtigen Schuss den Pfosten (39.). Da wäre Wolfsburgs Torwart Koen Casteels geschlagen gewesen.

Nach der Pause erwischte zunächst die Eintracht den besseren Start. Die Hausherren schienen gewillt, die Partie in ihre Richtung kippen zu lassen und intensivierten ihre Angriffsbemühungen. Doch nach wie vor waren wirklich klare Möglichkeiten bei den Hausherren Mangelware. Trotzdem war es etwas überraschend, dass der VfL in Führung ging. Die Wölfe waren in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte kaum gefährlich vor das Frankfurter Tor gekommen, schlugen dann bei einer Ecke aber eiskalt zu. Josip Brekalo brachte den Ball nach innen, und der auch ansonsten starke Lacroix sprang am höchsten und köpfte wuchtig ein (60.), wobei Eintracht-Keeper Trapp diesmal keinen guten Eindruck machte.

Den Wölfen war es egal, und mit der Führung im Rücken gestalten sie das Spiel nun lange relativ souverän. Mit einem 4-4-2-System in der Defensive bewegten sie sich gut gegen den Ball und machten es den Hausherren schwer zurück ins Spiel zu finden. Dazu strahlten sie bei Gegenstößen vor allem über Lukas Nmecha immer eine gewisse Gefahr aus.

Die Nachricht vor dem Anpfiff war die Nichtberücksichtigung von Kruse gewesen. Der 34-Jährige, der zuletzt zweimal in der Startelf gestanden hatte, fehlte diesmal komplett im Kader, obwohl er fit war. Damit dürften die Spekulationen um die Zukunft des Offensivspielers wieder zunehmen. Bereits seit Saisonbeginn ist das Verhältnis zwischen Kovac und Kruse ein Dauerthema bei den Wölfen.

In Frankfurt war es aber nicht allein Kruse, der im Vergleich zum Spiel gegen Köln seinen Platz in der Anfangsformation verlor. Kovac wechselte auf drei Positionen. Neben Kruse mussten auch Josuha Guilavogui und Sebastiaan Bornauw weichen. Für sie spielten Maxence Lacroix, Josip Brekalo und Mattias von Beginn an.

Die personelle Rotation ging beim VfL also auch im sechsten Saisonspiel weiter. Doch nach dem ersten Sieg könnte die Suche von VfL-Trainer Niko Kovac nach einer Stammelf erst einmal beendet sein.

