Fußball-Spruch des Jahres 2022: Wolfsburgerin Oberdorf gewinnt

Lena Oberdorf, Kickerin beim VfL Wolfsburg und Fußball-Nationalspielerin, hat mit ihrer Äußerung „Frauenfußball, Männerfußball. Es ist ein Fußball“ die Abstimmung zum Fußball-Spruch des Jahres gewonnen. Bei der Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises in Nürnberg am Freitagabend wählte das Publikum die Äußerung der 20-jährigen Fußballspielerin auf Platz 1. Dahinter kamen die Fans des Bremer SV, die beim DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 auf einem Transparent verlautbaren ließen: „Choreo fällt heute aus, haben das Geld beim Aufstieg versoffen!“

Der FC Schalke 04 spielt auch eine Rolle beim drittplatzierten Spruch. Real-Madrid-Star Toni Kroos sagte: „Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass de Leute nach einem Event auf Schalke glücklich nach Hause gegangen sind aus dem Stadion.“

Köln-Trainer Steffen Baumgart gewann 2021

Der Fußball-Spruch des Jahres ist mit 5000 Euro dotiert, die einem gemeinnützigen Zweck zugute kommen. Partner der Initiative ist Volkswagen. Oberdorf ist Nachfolgerin von Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, der vor einem Jahr mit seiner Äußerung „Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle“ ganz vorne landete.

Das sind die Plätze vier bis elf beim Fußball-Spruch des Jahres 2022

„Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Und dann stellst du mir so zwei Scheißfragen.“ Toni Kroos, Real Madrid.

„Ein Fußballspiel ist kein Event. Wenn es ein Event ist, stimmt was nicht. Ich mag keine Events.“ Christian Streich, SC Freiburg.

„1 Minute gegen Klimawandel? Viel Spaß bei 90 Minuten Klimaanlage in Katar!“ Fans von Bayer 04 Leverkusen auf einem Transparent.

„Ich finde es so überragend, wieder vor Zuschauern zu spielen. Man hat die Würstchen gerochen und das Bier gesehen. Das ist für mich Fußball-Romantik pur.“ Lukáš Hrádecký, Bayer 04 Leverkusen.

„Ich schäme mich tatsächlich dafür. Was, was meine Eltern in drei Jahren verdient haben, habe ich in einem Monat verdient.“ Neven Subotic.

„Wir Fußballerinnen sollten ab der 2. Liga so gut verdienen, das niemand mehr nebenbei arbeiten gehen muss.“ Lina Magull, FC Bayern München.

„Wir haben 2022. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften.“ Olaf Scholz, Bundeskanzler.

„Je mehr Technik, desto besser. Weil dann kann die Technik die Technik überstimmen.“ Frank Kramer, damals Trainer bei Arminia Bielefeld.

