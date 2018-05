VfL-Fuballerinnen: „Die Mannschaft will noch mehr“

Zwei Tage durften die VfL-Fußballerinnen den Gewinn der vierten Meisterschaft für den Klub in vollen Zügen genießen, seit Mittwochmorgen ist die volle Konzentration der Wolfsburgerinnen auf das Endspiel im DFB-Pokal gerichtet. Am Samstag geht es im Duell der besten deutschen Mannschaften in Köln...