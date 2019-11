Vollgas-VfL zeigt keine Gnade

Was für eine starke Antwort! Sechs Tage zuvor hatte der VfL Wolfsburg in der Frauenfußball-Bundesliga beim 1:1 gegen Bayern München erstmals in dieser Saison Punkte liegengelassen. Was das mit dem VfL gemacht hat? Gar nichts. Ausbaden musste den Ärger darüber am Freitagabend Bayer Leverkusen, das...