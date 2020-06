Frankfurt zu Gast: Prüfstein für VfL-Frauen

Am Freitag vor einer Woche noch, da war alles neu für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg – das erste Geisterspiel in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (4:0), Jubeln per Armcheck in Zeiten von Corona, die Umsetzung der geforderten Hygienemaßnahmen nach dem Konzept, das der DFB zum Wiederbeginn hatte vorlegen müssen, sowie die Ungewissheit über den eigenen Leistungsstand. Nun, eine Woche und zwei Pflichtspiele für den VfL später, hat sich vor dem Heimspiel gegen den 1. FFC Frankfurt eine gewisse Routine eingestellt. Und die Gewissheit: Sportlich konnten die Wolfsburgerinnen an ihre starken Leistungen von vor der Corona-Unterbrechung anknüpfen. Diese Erkenntnis ist gerade vor dieser Partie eine durchaus wichtige.

Denn nach den Spielen gegen Kellerkind Köln und im Pokal gegen Zweitligist Gütersloh (3:0) wartet am Samstag mit den Frankfurterinnen der erste größere Prüfstein auf die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch, wobei dieser betont: „Köln war auch schon einer. Wir wussten nicht, wo wir stehen.“ Doch sein Team blieb in der Spur und ist wettbewerbsübergreifend weiterhin ungeschlagen. Lerch sagt dann auch: „Frankfurt ist vom Potenzial her die stärkste Mannschaft, da werden wir noch einmal anders gefordert werden.“ Der 35-Jährige hofft dabei darauf, dass der 1. FFC mehr mitspielen wird als die beiden bisherigen Gegner, die vor allem darum bemüht waren, das eigene Tor mit allen Mitteln zu verteidigen. „Das würde ich mir für die Attraktivität wünschen“, so Lerch.

Die neu gewonnene Corona-Routine wird sich dabei nicht nur auf die Abläufe um das Spiel herum beziehen. Erstmals seit der Unterbrechung haben die Wolfsburgerinnen wieder die Möglichkeit, einen Gegner per Video zu studieren. Frankfurt hatte am Freitag vor einer Woche den SC Sand mit 3:1 besiegt. Bereits auf der Rückfahrt aus Gütersloh hat Lerch sich noch einmal das Sand-Spiel des 1. FFC angeschaut, einige Schwerpunkte wird er für die Mannschaft aufbereiten. Gegen die bisherigen Gegner war dies nach so langer Pause einfach „wenig aussagekräftig“, so der Wolfsburger Trainer.

Er wird gegen Frankfurt auf die selben Spielerinnen zurückgreifen können, die schon gegen Köln und Gütersloh zur Verfügung gestanden hatten. Sara Gunnarsdottir, die im DFB-Pokal pausiert hatte, dürfte zurückkehren. Die angeschlagenen Sara Doorsoun und Felicitas Rauch sind noch kein Thema, Madelen Janogy wird es in dieser Saison nicht mehr. Da es Schlag auf Schlag geht und dem VfL dank des Weiterkommens im Cup schon wieder eine englische Woche ins Haus steht, ist damit zu rechnen, dass wieder rotiert wird. „Wir müssen die Belastung und die Gesundheit der Spielerinnen im Kopf haben“, so der Trainer. Dahingehend hatte die Gütersloh-Partie unter der Woche auch etwas Gutes: 16 Feldspielerinnen hat Lerch seit dem Neustart Spielpraxis ermöglicht, in beiden Partien fünfmal gewechselt. Mit den Abwehrspielerinnen Joelle Wedemeyer und Lena Goeßling haben nur zwei von ihnen jeweils die vollen 90 Minuten absolviert, alle weiteren auf keinen Fall mehr als drei der vier Halbzeit. Der Trainer sagt: „Wir wollten möglichst viele Spielerinnen einsetzen. Ich habe zu jeder großes Vertrauen.“

Das soll sich auszahlen, wenn mit Frankfurt zum einen der bisher größte Prüfstein seit dem Neubeginn im AOK-Stadion zu Gast ist, und es zum anderen darum geht, mit einem Sieg die abermalige Qualifikation für die Champions League perfekt zu machen. Die wäre den Wolfsburgerinnen schon im Falle eines einfachen Punktgewinns nämlich nicht mehr zu nehmen. Thema sei das angesichts von acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze allerdings nicht gewesen. Der VfL-Trainer meint: „Wir sollten diesen Zwischenschritt machen, aber so wie wir dastehen, haben wir noch andere Ziele.“

VfL Wolfsburg – 1. FFC Frankfurt, Samstag, 13 Uhr, Magentasport überträgt live im Internet.