Die Reaktion des VfL Wolfsburg stimmt – zumindest offensiv

Von wegen geschwächt von den zahlreichen Ausfällen in der Offensive. Von wegen verunsichert von dem Rückschlag durch das Last-Minute-1:1 in Freiburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg fanden am Sonntag im Heimspiel gegen den MSV Duisburg eine beeindruckende Antwort und spielten das Kellerkind in und aus dem Sack. Am Ende stand ein ungefährdeter 5:2 (4:0)-Erfolg, der – und das war wieder einmal der Haken – vor den Augen des künftigen Trainers Tommy Stroot noch viel deutlicher hätte ausfallen müssen.

Saevik ist Lerchs Antwort

Die Antwort auf die Frage, wie VfL-Coach Stephan Lerch auf die verletzungsbedingten Ausfälle seiner Angreiferinnen Ewa Pajor (Knie-OP), Pauline Bremer (Kreuzbandriss) und Alexandra Popp (Kapselverletzung im Fuß) reagieren würde, war Karina Saevik. Der Neuzugang von Paris St. Germain stand gleich zu Beginn im Mittelpunkt. Claire O’Riordan verschätzte sich, Saevik hatte leichtes Spiel – 1:0 nach nur drei Minuten. O’Riordan führte diesen Zweikampf im Laufe des Spiels hart, und hatte später Glück, dass ein sehr hartes Einsteigen nur mit Gelb geahndet wurde (25.).

Duisburg im Glück

Die Duisburgerinnen, die angesichts des hohen Wolfsburger Drucks in den ersten knapp 30 Minuten gar nicht stattfanden, hatten noch ein weiteres Mal Glück, dass sie zu elft weiterspielen durften. Keeperin Maike Kämper sprang der Ball außerhalb des Strafraums bei einem Zweikampf an die Hand. Schiedsrichterin Christine Weigelt, die in Durchgang 1 mehrmals keinen glücklichen Eindruck hinterließ, ließ weiterspielen (20.).

VfL aus einem Guss

Angriffswelle um Angriffswelle lief zunächst im MSV-Strafraum auf, die Wolfsburgerinnen spielten wie aus einem Guss. Felicitas Rauch traf noch den Pfosten (11.), Pia-Sophie Wolter, der die erste Berufung in die Nationalmannschaft noch einmal einen Schub zu geben schien, verpasste eine scharfe Hereingabe von Svenja Huth nur knapp (10.). Wolter war es dann auch, die nach einer tollen Kombination und Saevik-Ablage auf 2:0 stellte. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass Duisburg, das sich zwischenzeitlich etwas fing, auch hätten bestraft werden können. Lena Goeßling, am Sonntag VfL-Kapitänin, patzte, Keeperin Katarzyna Kiedrzynek lenkte Taylor Kornieks Schuss noch an die Unterkante der Latte (37.). Einen sorglosen Fehlpass von Felicitas Rauch in die Füße von Jorian Baucom platzierte die Duisburger Stürmerin aber zu harmlos (37.). Dann fingen sich die Wolfsburgerinnen, mit einem wunderschönen Schlenzer stellte Ingrid Engen auf 3:0 (42.), Huth nutzte kurz darauf eine größere Verwirrung in der Gäste-Abwehr und erzielte das 4:0 (45.).

Schiri-Wechsel zur Pause

Ein Kuriosum gab’s vor der zweiten Halbzeit: Die Unparteiische Weigelt, Katrin Rafalski übernahm die Leitung. Weigelt schien aber keineswegs verletzt, sie machte als zweite Assistentin weiter. Am Verlauf der Partie änderte sich dadurch freilich nichts: Der VfL drängte, Zsanett Jakabfi hätte das fünfte Tor nachlegen können, sie scheiterte aber an Kämper (56.). Duisburg schaffte es nun aber, eine Nachlässigkeit der Gastgeberinnen zu bestrafen, Baucom hatte in der 60. Minute leichtes Spiel und erzielte das 1:4. Ein Weckruf für Wolfsburg, das sofort wieder ernst machte. Die Sekunden zuvor eingewechselte Shanice van de Sanden bediente Jakabfi, die freistehend zum 5:1 einköpfte (62.).

Der VfL rannte auf den Treffer zum halben Dutzend an, zeigte sich defensiv allerdings zu sorglos – und kassierte den nächsten Gegentreffer durch einen schönen Schuss von Yvonne Zielinski (72.). Es war bereits das vierte Gegentor in sieben Spielen. Zum Vergleich: In der gesamten Vorsaison hatte Wolfsburg acht Treffer kassiert. Im Angriff blieb in der Schlussphase nach zahlreichen Wechseln vieles Stückwerk bei den Gastgeberinnen.

Nach den Rückschlägen der vergangenen Woche war es ein hochverdienter wie wichtiger Sieg für den VfL vor der Länderspiel-Unterbrechung. Offensiv sah Stroot, der Lerch ab der Saison 2021/22 beerben wird, einen guten Auftritt und fünf verschiedene Torschützinnen. Die Unkonzentriertheiten in der Abwehr wird der VfL abstellen müssen, eine bessere Mannschaft als Duisburg hätte sie konsequenter zu nutzen gewusst.

Spiel kompakt:

VfL: Kiedrzynek – Hendrich, Goeßling, Janssen, Rauch – Engen (46. Blässe), Oberdorf (69. Dickenmann) – Wolter (61. Wedemeyer), Huth (86. Cordes, Jakabfi – Saevik (61. van de Sanden).

MSV: Kämper – Fürst, O’Riordan (57. Lange), Hilbrands, Yekka – Halverkamps (57. Maierhofer), Morina, Günster (90.+2 Angerer), Zielinski – Kornieck (90.+2 Harsanyova), Baucom (90.+2 Härling).

Tore: 1:0 Saevik (3.), 2:0 Wolter, 3:0 Engen (43.), 4:0 Huth (45.), 4:1 Baucom (60.), 5:1 Jakabfi (62.), 5:2 Zielinski (72.).

Gelbe Karten: - / O’Riordan, Baucom.

Schiedsrichterin: Christine Weigelt (Leipzig)/Katrin Rafalski (Besse/ab 46.).

Zuschauer: 615 im AOK-Stadion.