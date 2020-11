Vor dem Hit: VfL-Frauen sind im Angriffsmodus

Der VfL Wolfsburg geht mit reichlich Rückenwind in das Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga am Sonntag beim FC Bayern München. Das 5:0 am Freitagabend bei Turbine Potsdam sorgt für reichlich Selbstvertrauen bei den Wolfsburgerinnen vor dem Hit in München, der sich am Sonntagnachmittag erwartungsgemäß mit einem 3:0-Erfolg beim SV Meppen die Tabellenführung zurückerobert hat.

Wolfsburgs Linksverteidigerin Felicitas Rauch, die bei Turbine das 1:0 erzielte, sagt mit Blick auf das Spitzenspiel der Dauerrivalen: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen, und so gehen wir das auch an.“ Die Stimmen zum Potsdam-Spiel: Ergebnis und Art und Weise überraschen den VfL-Coach VfL-Fragezeichen vor der Länderspielpause Vor der Länderspielpause hatte es noch das eine oder andere Fragezeichen gegeben,wie weit der Doublesieger des Vorjahres sein würde. Da war der späte Schock beim 1:1 in Freiburg, da waren zwei unnötige Gegentore beim 5:2 gegen Kellerkind Duisburg – und natürlich die schweren Verletzungen von Pauline Bremer und Alexandra Popp, die die ohnehin großen Offensivprobleme nach dem kurzfristigen Wechsel von Topspielerin Pernille Harder zum FC Chelsea nach London sowie dem langfristigen verletzungsbedingten Ausfall Ewa Pajors noch einmal verstärkten. Und auf der anderen Seite war da eine makellose Bilanz des FC Bayern. Der bisher alle acht Saisonspiele gewonnen hat, dabei noch immer ohne Gegentor ist. 5:0-Gala bei Turbine Potsdam zum richtigen Zeitpunkt Da kam der dominante Auftritt sowie der deutliche Erfolg bei Turbine gerade recht. „Es ist momentan sehr, sehr positiv, wie die Mannschaft die Situation angenommen hat“, befindet Trainer Stephan Lerch nach dem Spiel in Potsdam, bei dem der VfL eine Leistung ablieferte, die zeigt, dass das Team bereit ist für das Kräftemessen in München. Lerch weiß, dass Bayern noch einmal ein ganz anderes Kaliber ist als Turbine. München hatte in den vergangenen vier Jahren mal mehr, mal weniger deutlich das Nachsehen gegen die Grün-Weißen, die sich jeweils den Titel sicherten. Doch: Von den vergangenen fünf Liga-Vergleichen gewann Wolfsburg nur einen (6:0). Zwei Remis, beide aus der vergangenen Saison, stehen zwei Niederlagen gegenüber. „Es wird ein ganz anderes Spiel“, weiß Wolfsburgs Coach, der aber hofft, dass der deutliche Erfolg vom vergangenen Freitag noch einmal Energie und Selbstvertrauen gibt. Lerch sagt: „Diese gute Stimmung müssen wir kompensieren und mitnehmen, um gegen Bayern ähnlich stark und geschlossen aufzutreten.“ Sowohl die hohe Konzentration in der Defensivarbeit als auch die Variabilität im Offensivspiel geben Anlass zu der Hoffnung, dass der VfL bereit ist für den Bundesliga-Hit – und danach vielleicht auch das Kräfteverhältnis in der Tabelle zu seinen Gunsten drehen kann. Die Wolfsburgerinnen befinden sich jedenfalls im Angriffsmodus.