Lerch: War mir sicher, dass wir Spiel drehen

Eine ganze Weile musste der VfL Wolfsburg nach dem überraschenden Rückstand in der 27. Minute gegen den MSV Duisburg zittern, doch am Ende wurde der Titelverteidiger seiner Favoritenrolle im DFB-Pokal-Achtelfinale vollauf gerecht und feierte einen verdienten 3:1-Erfolg. Bei den Wolfsburger Fußballerinnen hätten sie es sich natürlich etwas entspannter gewünscht – gerade mit Blick auf die hohe Belastung in den kommenden Wochen.

„Wenn wir einen anderen Spielverlauf haben, ist es für mich auch einfacher, die eine oder andere Spielerin früher runterzunehmen“, sagte VfL-Coach Stephan Lerch, der trotz des Rückstands keine Zweifel am Weiterkommen gehabt haben will: „Ich war mir sicher, dass wir dieses Spiel noch drehen.“ Und so konnte er seinem Team nach einem Traumtor von Dominique Janssen, einem herausgespielten Treffer von Karina Saevik und einem spät erzwungenen Abstauber durch Joker Shanice van de Sanden „eine sehr reife Leistung“ attestieren. Er habe zu keiner Zeit eine größere Nervosität verspürt: „Die Mannschaft hat sich nicht beeindrucken lassen und einen kühlen Kopf bewahrt.“

Oberdorf sieht „klassisches Pokalspiel“

Lena Oberdorf, die die meisten VfL-Chancen hatte, aber keine nutzen konnte, befand: „Das war so ein klassisches Pokalspiel. Baucom trifft den Ball überragend, wir haben ihn nicht reinbekommen, was typisch ist für so ein Spiel.“

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24



VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24



VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24



VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24



VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24



VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24



VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

VfL-Frauen schlagen Duisburg im DFB-Pokal Gegen den MSV drehten die Wölfinnen am Sonntag, 6. Dezember, ein 0:1 in einen 3:1-Sieg. Foto: Darius Simka/regios24

Jetzt geht es darum, schnell zu regenerieren. Am Dienstag startet der Flieger nach Serbien, wo am Mittwoch (15 Uhr, Wölfe-TV überträgt live) Spartak Subotica Auftaktgegner in der Champions League ist – für den Königsklassen-Finalisten eine Pflichtaufgabe.

Lerch kündigt Änderungen zu Mittwoch an

Lerch kündigt angesichts des straffen Dezember-Programms mit fünf Spielen in 15 Tagen einige Änderungen an: „Dadurch, dass Duisburg ein paar Körner mehr gekostet hat, werden wir jetzt genau hinschauen. Wir haben einige Spielerinnen, die mit ihrer Situation nicht glücklich sind. Die sind auch wieder gefragt.“ Oberdorf hingegen stört sich nicht am engen Terminkalender, sie sagt: „Ich liebe es eigentlich, dass wir bis zum Winter nur noch Spiele haben. Es werden anstrengende Wochen, aber ich freue mich darauf.“