VfL-Frauen: Mysteriöse Geheimniskrämerei vor dem CL-Start

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und den wollen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der neuen Champions-League-Saison am Mittwochnachmittag setzen. Zum Hinspiel des Sechzehntel-Finals gastiert der Bundesliga-Champion beim amtierenden serbischen Meister Spartak Subotica. Auf dem Weg zur nächsten angestrebten Finalteilnahme dürfte der Norden Serbiens nur eine Zwischenstation bleiben. Aber vor dem Match macht der Klub ein großes Geheimnis um seine personelle Situation.

Auf Instagram verkündete der VfL zumindest das Kader-Comeback Sara Doorsouns (nach Verletzung) und Almuth Schults (nach Babypause), wobei Letztere offenbar nur als dritte Torfrau dabei ist. Wer möglicherweise fehlt und was die Gründe dafür sind, dazu schweigt der Klub auch auf Nachfrage. Nicht auszuschließen, dass die „Wölfinnen“ einen Corona-Fall haben. Aber das ist Spekulation. Ein Vorfall mit disziplinarischen Konsequenzen und ein überraschender Abgang sind weitere mögliche Gründe für die ungewohnte Zurückhaltung, um vor dem Spiel nicht auch noch von außen Unruhe ins Team zu bekommen.

Wiedersehen nach fünf Jahren

Trotz allem waren auf den in den sozialen Netzwerken zu sehenden Fotos und Videos genügend Spielerinnen zu sehen, um als Favorit ins Duell zu gehen. Das größte Problem der „Wölfinnen“ ist deshalb vermutlich die zu erwartende defensive Spielweise der Gastgeberinnen. Hoffentlich kommt es nicht zu einem Déjà-vu-Erlebnis. Bereits 2015 war der VfL mit einem Auswärtsspiel in Subotica in die Königsklasse gestartet, hatte aber trotz drückender Überlegenheit beim 0:0 enttäuscht, weil er den serbischen Abwehrriegel nicht knacken konnte. Erst im Rückspiel (Endstand 4:0) machte der damals noch vom jetzigen Sportlichen Leiter Ralf Kellermann trainierte Favorit alles klar.

„Wir kennen die Bedingungen hier, aber in den vergangenen fünf Jahren hat sich auch einiges getan – und zwar im positiven Sinne: Der Platz ist gut, obwohl er ein bisschen hart ist und durch die Nässe sehr schnell wird“, sagt Trainer Stephan Lerch. Zudem sei das vor zwei Jahren neu angelegte Spielfeld sehr groß. „Für uns wird es darum gehen, den Platz für unser Spiel zu nutzen, indem wir Ball und Gegner auch in der Breite laufen lassen, um dann aber auch in die Tiefe zu kommen.“

„Wir spielen auf Sieg“

Subotica dominiere zwar die serbische Liga und schieße im Schnitt sechs Tore pro Spiel. „Das Niveau ist aber nicht mit dem in Deutschland vergleichbar.“ Die Mannschaft besitze aber Mentalität. „Wenn sie die Räume eng halten kann, wird es ein Geduldsspiel.“ Wie vor fünf Jahren. Lerch: „Wenn es wieder so sein sollte, dass zehn Feldspielerinnen um den Sechzehner herum stehen, wird es wieder nicht einfach, Lösungen zu finden. Aber wir spielen auf Sieg und wollen unser erstes Tor – und gerne nicht nur eines – in diesem Stadion erzielen.“

Spartak Subotica – VfL Wolfsburg, Mittwoch, 15 Uhr. Der VfL streamt das Spiel ohne Kommentar auf Wölfe-TV.