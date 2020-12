Hat der VfL Wolfsburg in Bremen leichtes Spiel?

Fünf Spiele muss der VfL Wolfsburg im Dezember bestreiten. Der Start in diese stressige Vorweihnachtszeit ist schon einmal gelungen. Erst gab’s das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg (3:1), dann das souveräne 5:0 im Hinspiel des Sechszehntelfinales der Champions League am Mittwoch bei Spartak Subotica in Serbien. Weiter geht’s für das Team von Trainer Stephan Lerch nun am Sonntag ab 14 Uhr in der Frauenfußball-Bundesliga bei Werder Bremen. Hat der VfL auf Platz 11 am Weserstadion leichtes Spiel?

Denn die Gastgeberinnen mussten zuletzt gezwungenermaßen pausieren. Am 21. November erreichte das Team vom Trainer Alexander Kluge die Nachricht, dass zwei Spielerinnen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Die Folge: Das Bremer Gesundheitsamt verordnete der gesamten Mannschaft eine zweiwöchige Quarantäne. Sowohl die Ligapartie bei Turbine Potsdam als auch das Pokalspiel gegen den SV Meppen wurden abgesagt. Die Wolfsburgerinnen treffen am Sonntag also auf einen Gegner, der seit seinem 5:3-Sieg gegen Duisburg am 14. November ohne Spielpraxis ist.

Werder hat eine Trainingswoche bis zum VfL-Spiel

Immerhin: Seit Sonntag dürfen die Bremerinnen wieder trainieren. Ihnen blieb somit eine Trainingswoche, um sich auf den amtierenden Meister vorzubereiten. „Alle waren total happy, aus der Quarantäne raus zu sein und sich wiederzusehen“, berichtet Kluge im Werder-Podcast. Wie für die Spielerinnen war’s auch für den 34-jährigen Trainer keine leichte Zeit. „Ich habe viele Einzelgespräche und Telefonate geführt, um mit den Spielerinnen in Kontakt zu bleiben“, erklärt Kluge. Zudem kümmerte sich eine Sportpsychologin um das Seelenheil der Bremerinnen.

Die versuchten sich in der 14-tägigen Quarantäne so gut es geht fit zu halten. Dafür bekamen sie eigens fürs „Home Office“ gestaltete Übungspläne. Und es gab Cyber-Trainingseinheiten, bei denen sich alle vor ihren Bildschirmen versammelten. „Doch es ist komisch, vor einem Laptop oder einem Tablet zu trainieren“, gibt Kluge zu, der diese Einheiten daher nur hin und wieder einstreute.

Kluge lässt jetzt viel Fußball spielen

Nun wäre Werder, das mit neun Punkten derzeit auf Platz 9 der Bundesliga steht, auch im Normalfall der große Außenseiter gegen den VfL. Doch nach zwei Wochen ohne Fußball-Training dürfte sich das Gefälle zwischen den Teams noch vergrößert haben. Und was kann man in einer Woche auf dem Platz wieder aufholen? Kluges Ansatz für die Zeit bis zum Spiel: „Viel Fußball spielen mit dem Ball am Fuß, um in die Abläufe wieder reinzukommen.“ Zudem sei die Verletzungsprophylaxe nach einer zweiwöchigen Pause ohne Fußball ein wichtiger Punkt.

Die Wolfsburgerinnen sind bislang von solchen Maßnahmen verschont geblieben. Dass es sie jedoch auch treffen kann, wurde erst am Dienstag wieder sichtbar. Die Niederländerin Shanice van de Sanden hatte die Reise zum Champions-League-Spiel in Subotica nicht angetreten, weil es einen positiven Corona-Fall in ihrer Familie gab. Ob sie am Sonntag in Bremen mitspielen kann, bleibt abzuwarten. Ihre Tests waren bisher negativ.

Der VfL darf sich keinen Ausrutscher erlauben

Beim Blick auf die Tabellensituation darf sich der VfL bei Werder keinen Ausrutscher erlauben. Es zählt nur ein Sieg, um Spitzenreiter FC Bayern nicht noch weiter wegziehen zu lassen. Die Bremerinnen hingegen dürften sich nicht allzu viel ausrechnen. Die Wolfsburgerinnen sind im Normalfall nicht ihre Kragenweite. Sie müssen ihre Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Teams holen – und sind nach der 14-tägigen Quarantäne erst einmal froh, überhaupt wieder auf dem Platz zu sehen und Fußball spielen zu können.