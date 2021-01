Popp ist zurück, aber noch ist der Fuß „nicht normal“

Passiert war es Mitte Oktober. Kurz vor Schluss blieb Alexandra Popp beim Spiel in Freiburg mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen, vorausgegangen war ein Luftduell. Mit einer Trage wurde die Kapitänin des VfL Wolfsburg vom Platz gebracht. Tags darauf gab es eine Entwarnung: kein Bänderriss, „nur“ eine Kapselverletzung im Bereich des Fußrückens. Was klingt wie eine Kleinigkeit, entpuppte sich als langwierige Geschichte. Erst am Mittwochabend, beim 3:2 im Test gegen Eintracht Frankfurt, kehrte Popp auf den Platz zurück.

Über drei Monate kostete die vermeintliche „Kleinigkeit“ die 29-Jährige am Ende. Zeit, in der ihre Mannschaft sie gebraucht hätte. Nicht nur, dass die Freiburgerinnen in der Partie, in der sich Popp verletzte, noch in der Nachspielzeit das 1:1 erzielten. Schmerzhafter war das 1:4 Mitte November beim FC Bayern, der spätestens seitdem der Titelfavorit Nummer 1 ist. Es ist nur eine Spekulation – aber womöglich wäre diese Partie mit der Angreiferin anders ausgegangen. Denn Popp ist eine Anführerin. Und die fehlte in München.

Lerch lobt Popps Präsenz

Schon im Test gegen Frankfurt am Mittwoch war zu sehen, welche Rolle die Rekonvaleszentin beim VfL spielt. Zusammen mit Torhüterin Almuth Schult, die noch länger weg war, nämlich durch Schulter-OP und Baby-Pause fast 19 Monate, dirigierte sie das Spiel der Wolfsburgerinnen. „Der eine oder andere Pass kam nicht an, aber sie setzte gute Akzente – und sie hat natürlich eine Präsenz“, lobt VfL-Trainer Stephan Lerch, der einen starken Kader hat. Doch fußballerische Qualität ist nicht alles. Jede erfolgreiche Mannschaft braucht Spielerinnen, die vorangehen.

Dass Popp so eine ist, hat sie hinlänglich bewiesen. Nicht nur in Wolfsburg, sondern auch in der deutschen Nationalmannschaft, wo sie ebenfalls die Kapitänin ist. Das sagt schon was. Nun will sie in beiden Teams wieder voll angreifen. Gegen Frankfurt, das war nur der erste Schritt. „Ich freue mich, dass ich wieder über 90 Minuten spielen durfte, dass der Fuß auch hält“, sagt Popp, die aber ehrlich zugibt: „Da ist noch Luft nach oben. Ich brauche noch zu lange, wenn ich einen Ballkontakt habe.“

Bei 100 Prozent ist der Fuß noch nicht

Was allerdings kein Wunder ist, schließlich war die 29-Jährige über drei Monate weg. Was vorher Routine war, muss nun wieder aufgefrischt werden. Und so ganz bei 100 Prozent, auch da ist Popp ehrlich, ist ihr Fuß noch nicht. „Ich merke schon was, es ist noch nicht normal“, sagt sie. Deshalb verzichtet sie auf Vollspannstöße mit rechts, falls möglich. Doch die VfL-Kapitän ist zuversichtlich, dass sich das „Unnormale“ auch noch legt. „Wichtig ist“, erklärt Popp, „dass der Fuß nicht reagiert, nicht dick wird. Das ist die Hauptsache.“

Und dass sie das Toreschießen nicht verlernt hat, bewies die Wolfsburgerin gleich gegen Frankfurt, als sie das 1:0 per Volley erzielte. Gegen die Eintracht geht’s auch im zweiten Test, der bereits am Samstag ab 13 Uhr im AOK-Stadion ansteht. Popps Maßgabe: „Wir müssen noch mehr Ruhe hereinkriegen, den Gegner mehr ins Laufen bringen.“ Das steht auch auf Lerchs Vorgabenzettel. Der Trainer, der im zweiten Test eine ganz andere Auswahl ins Rennen schicken will, um möglichst jeder Spielerin viele Einsatzminuten zu geben, fasst das unter „Flexibilität und Variabilität“ zusammen.

Lerch will den „nächsten Step“

„Wir wollen“, sagt Lerch, „noch mehr Lösungen kreieren, wenn der Gegner kompakt steht.“ Das sei der „nächste Step“, der für seine Mannschaft anstehe. Und ein wichtiger, denn nahezu jeder Gegner in der Bundesliga zieht sich gegen die Wolfsburgerinnen erst einmal zurück, lässt sie kommen und lauert auf Fehler. Meistens fanden Lerchs Spielerinnen in der zurückliegenden Hinrunde Lösungen dafür. Aber hin und wieder taten sie sich auch schwer.

Im zweiten Test gegen Frankfurt möchte der VfL-Coach daher sehen, dass sein Team gegen einen kompakten Gegner die Schlupflöcher findet, um trotzdem zu Chancen zu kommen. Zudem ist die Partie ein weiteres Casting. Denn durch die Rückkehr Popps und Schults ist der Konkurrenzkampf im Kader weiter angeheizt worden. Um sich von allen Spielerinnen einen Eindruck zu verschaffen, haben sich Lerch und sein Trainerteam entschlossen, in den Partien weniger zu wechseln, dafür von Test zu Test umso mehr. „So können wir bei jeder Spielerin eine gewisse Belastung sicherstellen“, sagt der 36-Jährige.

Bei Popp ging der Plan schon einmal auf. Die Kapitänin hat ihre Chance trotz kleinerer Defizite genutzt – und will nun dabei helfen, dass ihr VfL in der bevorstehenden Rückrunde den nächsten Schritt macht.