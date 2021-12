Frauen: VfL Wolfsburg erfüllt gegen Jena die Pflicht

Nach nicht einmal 24 Stunden sind die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zurück an der Spitze. Nach holprigem Start setzte sich der VfL am Sonntagnachmittag vor 511 Zuschauern im AOK-Stadion gegen den Tabellenvorletzten FC Carl Zeiss Jena standesgemäß noch mit 5:0 (1:0) durch. Tags zuvor hatte der FC Bayern München nach dem 7:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen vorübergehend Platz 1 übernommen. Aber eben nur vorübergehend…

„Geduld.“ Das war das am Spielfeldrand auf der Seite des VfL wohl am meisten strapazierte Wort der ersten Halbzeit. Tommy Stroot musste mehr einwirken auf seine Mannschaft, als es dem Wolfsburger Coach lieb war. „Wir haben ein bisschen die Gier vermissen lassen in der ersten Halbzeit“, sagte der 32-Jährige. „Wer löst man Dynamik aus? Wer drückt den Ball über die Linie? In der zweiten Halbzeit waren wir etwas klarer, ein bisschen aggressiver. Aber es war klar, dass es gegen einen defensiven Block, wie ihn Jena spielt, Geduld braucht in gewissen Phasen.“

Die schien den Wolfsburgerinnen nach rund einer halben Stunde vergeblichen Mühens allmählich verloren zu gehen. Chancen gab es zwar zuhauf, allerdings kaum hochkarätige. Jill Roord versuchte es aus der Distanz – daneben (11.). Joelle Wedemeyer ebenso. Doch auch ihr Versuch aus 20 Metern landete nur an der Hintertor-Werbebande (12.). Svenja Huth, die ihr 250. Bundesliga-Spiel bestritt, blieb ein Treffer verwehrt, weil Mitspielerin Shanice van de Sanden den Schuss der 30-Jährigen blockte (22.).

Ging es beim VfL einmal schnell, dann bröckelte Jenas Defensivblock allerdings schnell. Sandra Starke kam dem Führungstreffer nach zügiger Kombination über die rechte Seite am nächsten, doch Jenas Torfrau Inga Schuldt tauchte rechtzeitig ab (29.). Wolfsburgs Führung lag in der Luft – und in der 35. Minute klappte es schließlich. Lynn Wilms, bei ihrem Premieren-Einsatz für die Grün-Weißen als Rechtsverteidigerin unterfordert, legte über den rechten Flügel immer wieder den Vorwärtsgang ein. Ihre Flanke nickte Starke zum erlösenden 1:0 ein.

Eine, die das Spiel von hinten antrieb, war Abwehrchefin Dominique Janssen. Auch ihr war die Umständlichkeit, mit der ihr Team lange Zeit Lücken in Jenas Defensivreihen zu reißen versuchte, nicht verborgen geblieben. „Wir haben genug Chancen kreiert“, sagte die Niederländerin. „Aber irgendwann muss man den Willen zeigen, dass man das Ding reinmachen will. Das hat uns am Anfang gefehlt.“ Aber: Es wurde besser.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Knaller. Einen Pass in den Rücken der Jenaer Abwehr nahm Joelle Smits direkt. Schuldt streckte sich im Tor vergeblich, der Ball schlug zum 2:0 ein (48.). Den Thüringerinnen gingen die Körner aus, jedes Laufduell wurde für die Gäste zur Qual. Jill Roord (60.) machte mit einem trockenen Flachschuss zum 3:0 den Deckel drauf.

Den Rest erledigte das eingewechselte Personal. Tabea Waßmuth passte scharf nach innen, Felicitas Rauch staubte zum 4:0 ab (71.). Den Schlusspunkt setzte Pauline Bremer nach einer Ecke, sie köpfte zum 5:0 ein (80.). Damit hat Stroots Team seine Pflicht erfüllt. Nun wartet die Champions League.

