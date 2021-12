Plan der VfL-Frauen: Nur nicht schon an Chelsea denken!

Svenja Huth (vorn rechts, hier im Duell mit Chelseas Millie Bright) fehlt dem VfL Wolfsburg auf jeden Fall am Samstag in Leverkusen. Vielleicht aber auch im Champions-League-Showdown...

Nicht ans „Endspiel“ gegen Chelsea in der Champions League denken! Das fordert Trainer Tommy Stroot von den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg vor dem Bundesliga-Match am Samstag (13 Uhr) bei Bayer Leverkusen. Diese mentale Kunst muss man erst einmal beherrschen ob der verrückten Ausgangslage vor dem letzten Spieltag in der Königsklasse. Hier kommen die Fakten zu den nächsten zwei Partien der Wölfinnen.

Mehr zum Thema:

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Lage in der Champions-League-Gruppe A: Nach dem überraschenden 0:0 zwischen dem FC Chelsea (11 Punkte) und Juventus Turin (8) am Donnerstagabend reicht dem VfL (8) kein einfacher Sieg mehr gegen die Engländerinnen. Denn: Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Mannschaften nach den Gruppenspielen zählen zuerst die Punkte im direkten Vergleich und dann die Tordifferenz im direkten Vergleich. Gewinnt Juventus erwartungsgemäß sein abschließendes Spiel gegen das punktlose Schlusslicht Genf, hätten Turin, Chelsea und Wolfsburg je elf Punkte (und fünf im direkten Dreier-Vergleich), wenn der VfL den FC schlägt. Bei einem Sieg mit nur einem Tor Unterschied hätten die Wölfinnen aber das schlechteste Torverhältnis im Dreier-Vergleich und wären raus. Ein Erfolg mit mindestens zwei Treffern Unterschied muss her.

Ein Unentschieden und ein Sieg in jedweder Höhe reichen dem VfL zum Weiterkommen, wenn die Turinerinnen gegen Genf verlieren. Geht dieses Parallelspiel remis aus, braucht der VfL einen Sieg, ganz gleich in welcher Höhe. Bei Punktgleichheit mit Juventus haben die Italienerinnen den besseren direkten Vergleich (2:2 und 2:0 für Turin). Im Falle einer Niederlage sind die Wolfsburgerinnen auf jeden Fall ausgeschieden. „Das ist eine große Herausforderung, die durch das 0:0 zwischen Chelsea und Turin nicht leichter geworden ist. Aber damit beschäftigen wir uns nach Leverkusen“, sagt Stroot.

Der Ticketverkauf fürs Chelsea-Spiel: Am Freitag, 10. Dezember, will der VfL Informationen dazu veröffentlichen. Die verschärfte Corona-Verordnung sieht eine 50-prozentige Auslastung bei Schachbrettmuster-Belegung vor, die bei den meisten Stadien dazu führt, dass die Kapazität weiter sinkt und den Verkauf von Stehplätzen erschwert oder gar unmöglich macht. Das AOK-Stadion verfügt über 5200 Plätze (davon 1700 Sitzplätze).

Die Personallage: Erst am Donnerstagabend unterzog sich Svenja Huth einer MRT-Untersuchung. Sie hatte sich beim 3:0-Sieg am Mittwoch in Genf den linken Knöchel verletzt und ist laut Trainer keine Option fürs Leverkusen-Spiel. Auch Torhüterin Almuth Schult (erst Knieblessur, dann Corona-Sicherheitsquarantäne wegen Kontakts mit Infizierten) zählt nicht zum Kader. Die Quarantäne könne zwar aufgehoben werden, aber noch habe die Nationalkeeperin nach ihrer Verletzung kein Training absolviert. Stroot legt sich fest: „Lisa Weiß wird spielen.“ Die hatte Schult zuletzt zweimal gut vertreten und beim 5:0 gegen Jena und 3:0 in Genf ihren Kasten sauber gehalten. Selbst mit Blick auf den Chelsea-Showdown am Donnerstag, 16. Dezember (21 Uhr, AOK-Stadion), wird es eng. „Die Frage ist dann vielleicht auch, ob man wechseln will“, gibt Stroot zu bedenken, möchte aber auf jeden Fall auch Schults Entwicklung und Selbsteinschätzung abwarten.

Auch Shanice van de Sanden (muskuläre Probleme im Oberschenkel) ist angeschlagen, hatte deswegen am Mittwoch auch schon nur auf der Bank gesessen. Weiter nicht einsatzfähig sind zudem Alexandra Popp (Knorpelabriss im Knie), Ewa Pajor (Knie-Operation), Pia-Sophie Wolter (Kreuzbandriss) und Rebecka Blomqvist (Sprunggelenkverletzung).

Der kommende Gegner: Die Bayer-Elf (15 Punkte) ist Tabellensechster und in dieser Saison bislang auch eine Wundertüte. Im DFB-Pokal schaltete sie den Bundesliga-Dritten Hoffenheim mit 7:6 nach Elfmeterschießen aus. In der Liga gab es gegen denselben Gegner eine 1:7-Klatsche. Auch gegen Bayern München verlor Leverkusen mit 1:7. „Das Team will Fußball spielen, hat aber große Leistungsschwankungen“, sagt Stroot. Das Ziel ist klar: „Mit einem Sieg können wir die Herbstmeisterschaft erringen und wahren die Chance, eine Woche später mit einem Sieg in Potsdam als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de