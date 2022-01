Gesetzt - auch in der Zukunft: Dominique Janssen, die ihren Vertrag gerade erst bis 2024 verlängert hat, ist die Abwehrchefin in der Vierer-Abwehrkette. Während der Titeljagd in der zweiten Saisonhälfte dürfte Wolfsburg-Coach Tommy Stroot hier nur selten etwas verändern, wenn er nicht muss.