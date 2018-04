Mediziner fordern Rauchverbot bei Autofahrten mit Kindern

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert ein Rauchverbot in Autos, wenn Kinder mitfahren. „Österreich macht es vor, jetzt muss ein gesetzliches Verbot auch in Deutschland kommen“, sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach am Donnerstag in Köln. Ab dem 1. Mai müssen Auto- und Mitfahrer...