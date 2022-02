Sturm-Schaden nach Unwetter: Welche Versicherung zahlt?

Berlin Sturm "Zeynep" hat in Deutschland teils erhebliche Schäden angerichtet. Wir zeigen, wann welche Versicherung nach einem Unwetter zahlt.

Drei Verletzte nach einem Zwischenfall in Hamburg: Die Welle des Sturms Ylenia hatte die Frontscheibe einer Fähre durchschlagen. Ein Passagier filmte den Vorfall.

In großen Teilen Deutschlands hat Sturmtief "Zeynep" in der Nacht auf Samstag für schwere Schäden gesorgt

Erst Tage zuvor hatte Tief "Ylenia" über der Republik getobt

Viele Betroffene fragen sich nun: Welche Versicherung ist für Schäden nach einem Unwetter zuständig?

Vollgelaufene Keller, abgedeckte Dächer und beschädigte Autos sind oft die Bilanz schwerer Gewitter in ganz Deutschland. Und auch Stürme können erhebliche Schäden anrichten. Zuletzt fegte Tief "Zeynep" über die Republik und sorgte mit teils Orkangeschwindigkeit für Chaos. Doch wer kommt für Unwetter-Schäden auf? Wir erklären, welche Versicherung hilft – und wer dabei leer ausgeht.

"Heute für Morgen"-Newsletter Unser Newsletter „Heute für morgen!“ versorgt Dich mit den wichtigsten Infos, Tipps und Tricks rund ums Thema Nachhaltigkeit. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema: Sturm "Zeynep" zieht über Deutschland – Mehrere Tote

Sturm-Schäden und Unwetter-Chaos: Diese Versicherungen sind zuständig

Im Wesentlichen springen bei Unwetterschäden drei unterschiedliche Versicherungen ein: die Wohngebäudeversicherung, die Elementarschadenversicherung und beim Auto die Teilkaskoversicherung. Dabei gelten jedoch unterschiedliche Regeln:

Die Wohngebäudeversicherung kommt für Schäden am Haus auf. Dazu zählen abgedeckte Dächer oder umgekippte Schornsteine. Auch Folgeschäden durch einen Blitzeinschlag oder einen umgestürzten Baum werden in der Regel von dieser Versicherung abgedeckt.



Die Elementarschadenversicherung lässt sich einzeln oder auch oft im Paket mit der Gebäudeversicherung abschließen. Sie zahlt bei Schäden durch Hochwasser, starke Regenfälle oder aufsteigendes Grundwasser. Leer geht der Versicherte allerdings meist aus, wenn es Schäden durch einen Rückstau in der Kanalisation gibt.



Die Teilkaskoversicherung reguliert Unwetterschäden am Auto – wie zum Beispiel Beulen. Ist der Baum allerdings vom eigenen Grundstück aus auf das Auto gefallen, muss der Besitzer des Baumes nachweisen, dass der Baum stets gesichert und gesund war. Diese Prüfung sollten Gartenbesitzer regelmäßig dokumentieren.

Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland Über Deutschland und andere Teilen Europas fegen derzeit Sturmtiefs hinweg. Nach "Xandra" und Ylenia" kommt nun das Orkantief "Zeynep". Foto: Volker Bartels/dpa

Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland Das Dach eines Gebäudes der Charité in Berlin wurde durch den Sturm abgedeckt. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland Auch in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) beschädigten die Orkane Gebäude. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen/dpa

Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland Auf der A29 in der Nähe von Oldenburg kippte ein LKW um, nachdem er von einer Windböe erwischt wurde. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland In Niedersachsen starb ein 37-jähriger Mann, nachdem ein Baum auf sein Auto fiel. Foto: Philipp Schulze/dpa



Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland Der Sturm sorgt für Chaos im Regional- und Fernverkehr. Vielerorts wurde der Bahnverkehr eingestellt. Foto: Bludau Foto/dpa

Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland Der Hamburger Fischmarkt steht unter Wasser. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Sturm: So wütet das Orkantief in Deutschland Auch in Großbritannien wütet das Sturmtief, das dort auf den Namen "Eunice" getauft wurde. Foto: Jacob King/PA/AP/dpa

Nach dem Sturm: Was tun im Schadensfall?

Betroffene sollten sich im Schadensfall schnellstmöglich an ihre Versicherung wenden. Nur so kann eine zügige Abwicklung des Falls gewährleistet werden. Außerdem sollten alle entstandenen Schäden dokumentiert werden – etwa durch Fotos oder Videos. So kann auch nach dem Sturm noch bewiesen werden, dass etwa Wasser im Keller stand oder ein Baum auf das Auto gestürzt ist.

Lesen Sie auch: Sturm "Ylenia": Diese Rechte haben Bahn-Kunden

Beschädigte Gegenstände sollte zudem nicht entsorgt und Schäden an Gebäuden nicht beseitigt werden, bis das mit dem Versicherer abgestimmt ist. Wichtig: Dennoch gilt die Schadensminderungspflicht: Wer etwa ein Loch im Dach nicht repariert, handelt fahrlässig. Kommt es dadurch zu weiteren Schäden, zahlt die Versicherung oft nicht. (dpa/fmg)

Dieser Artikel ist zuerst auf abendblatt.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de