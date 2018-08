Aldi, Edeka, Kaufland: Wann gibt es Lebkuchen, Spekulatius und Dominosteine?

Der Sommer ist noch nicht vorbei, da lässt bereits eine andere Jahreszeit grüßen: Lebkuchen mit Schokoglasur, Spekulatius in der Familienpackung – in den Supermärkten und Discountern naht gefühlt schon wieder der Winter. Warum verkaufen Aldi, Edeka und Co. schon lange vor Heiligabend...