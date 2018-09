Gründer von CaYouBo: Buchtasche aus dem Funpreneur-Wettbewerb der FU Berlin auf der Erfolgsspur

An Sophia Alexandridis’ Hand baumelt ein Buch, als sie neben ihrem Freund und Geschäftspartner Michael Rödiger steht. Das Buch ist eingeschlagen in blauen Stoff mit Zebramuster und hat einen Henkel. Das ist eine „CaYouBo“, kurz für „Carry Your Book“. Wie ihr Produkt, so heißt auch das Unternehmen...