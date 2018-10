Roadtrip: So schön ist Deutschlands Burgenstraße

Ein Steg an einem Teich im Hofgarten von Schloss Öhringen – eine kleine versteckte Welt, mei­lenweit weg vom Geräuschpegel lärmender Großstädte. Die Füße baumeln im Wasser, die Bäume stehen kopf in ihrem Herbstlaub. Viel war nicht mehr dran an den Zweigen – große Mengen ihrer Blätter haben sie...