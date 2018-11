Lichtverschmutzung: Warum Forscher vor zu hellen Nächten in Deutschland warnen

Als das Boot um vier Uhr morgens ablegt, liegt die Finsternis schwer über dem Stechlinsee im Norden Brandenburgs. Einzig die Sterne funkeln, sonst kein Licht. Nicht am Ufer, nicht an der nahe gelegenen Straße, auch kein fernes Glühen einer Stadt ist zu sehen. „Wir sind hier an einem der dunkelsten...