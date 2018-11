Unterwäsche für Diabetikerinnen: Frida Lüth hat Ruby Limes gegründet

Frida Lüth näht Unterwäsche, seit sie 16 oder 17 Jahre alt ist. Sie fand in den Geschäften nichts, was ihr gefiel, was bequem und trotzdem bezahlbar war. Besonders viel nähte sie im Jahr 2015. Sie hatte ein Studium in Medienkommunikation und Journalismus abgeschlossen und arbeitete im Marketing und...