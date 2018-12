Juul: E-Zigarette kommt auf den deutschen Markt

Mit der Juul ist ab diesem Mittwoch eine umstrittene E-Zigarette in Handel gekommen. Der Verkauf beginne zunächst in rund 1000 Tabakgeschäften und sogenannten Vape Stores im gesamten Bundesgebiet, teilte der Hersteller Juul Labs in Hamburg mit, wo die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz hat....