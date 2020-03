BGH: Auch ausgepackte Matratzen darf man zurückschicken

Was lange währt, wird endlich gut – zumindest aus Sicht des Kunden: Online gekaufte Matratzen dürfen auch dann noch an den Händler zurückgeben werden, wenn die Schutzfolie schon entfernt wurde. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch entschieden. Demnach gilt für Matratzen...