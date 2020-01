Brustkrebs: Anzeichen, Behandlung und Heilungschancen

Statistisch betrachtet erkrankt jede achte Frau in Deutschland an Brustkrebs Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen Die Therapie besteht nach der Diagnose aus zwei Bausteinen Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 70.000 Frauen neu an Brustkrebs, mehr als 18.000 sterben an...