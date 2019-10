Brettspiel-Boom: Warum analoge Spiele immer beliebter werden

Rund 1200 Aussteller, mehr als 1500 Spiele-Neuheiten und eine Ausstellungsfläche von 86.000 m² – die Brett- und Kartenspiel-Messe „Spiel ‘19“ in Essen bricht auch in diesem Jahr wieder einige Rekorde. Doch woher kommt das zunehmende Interesse an analogen Spielen? Zwei Experten erklären den...