Kinderärzte fordern Werbeverbot für Milchschnitte und Co.

Kinder- und Jugendärzte in Deutschland fordern ein Werbeverbot für sogenannte Lebensmittel wie Milchschnitte, Kinderschokolade und Co. Die Politik sei in der Pflicht, Fettleibigkeit zu bekämpfen. Lebensmittelkonzerne erweckten „mit Dinosaurier-Bildern oder strahlenden Jungen und Mädchen auf der...