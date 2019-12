"Zerstörung der CDU" von Rezo erfolgreichstes Youtube-Video

Rezo führt die Top Ten an.

Die Abrechnung des Youtubers Rezo mit der CDU ist auf der Video-Plattform in diesem Jahr der meistgesehene Beitrag in Deutschland gewesen.

Mit weit mehr als 16 Millionen Aufrufen führt der 55-minütige Clip "Die Zerstörung der CDU" die "Top Ten" für 2019 deutlich an. Rezo hatte Mitte Mai kurz vor der Europawahl mit seiner scharfen Kritik an der Sozial- und Klimapolitik der Regierungsparteien für viel Furore gesorgt und über Youtube in kürzester Zeit ein großes Publikum erreicht.

Auf den zweiten Platz listet Youtube "Märchen in Asozial feat. Kelly" von Julien Bam. Die Rap-Versionen der Märchen der Gebrüder Grimm kommen demnach auf mehr als 15 Millionen Aufrufe, gefolgt von dem Musikvideo "Capital Bra X Klaas - Die Gang ist mein Team". Insgesamt seien neun der "Top Ten"-Videos hierzulande in diesem Jahr auch aus Deutschland gekommen oder haben einen lokalen Bezug, teilte die Video-Plattform mit.

Als Aufsteiger des Jahres führt Youtube einen Kanal über das Tourette-Syndrom an. "Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette" schaffte es mit knapp 5 Millionen Aufrufen auf den sechsten Platz. Darin erzählen die beiden Freunde Tim und Jan, wie es ist, mit dieser besonderen Erkrankung des Nervensystems im Alltag zurecht zu kommen. Der Kanal schaffte es laut Youtube von 0 auf 1,58 Millionen Abonnenten in diesem Jahr.