Migräne: Das sind die drei Dinge, die für Linderung sorgen

Alles ist so laut, viel zu grell, der Kopf drückt. Und dann fängt es vor den Augen an zu flimmern… Viele Menschen mit Migräne kennen ihre Anzeichen für die nächste Attacke. Ist es einmal so weit, lässt sie sich nur schwer stoppen. Von chronischer Migräne sprechen Experten, wenn ein Mensch...