In Deutschland gibt es im Jahr durchschnittlich 1,1 Millionen Leitungswasserschäden. Kalte Temperaturen lassen das Wasser in den Leitungsrohren frieren. Der Rohr-Volumen vergrößert sich um circa zehn Prozent und der entstehende Druck bringt es zum Platzen. Außerdem kann aufgetautes Wasser in das Mauerwerk eindringen und Schäden verursachen. Diese 5 Tipps helfen Hausbesitzer bei Leitungswasserschäden… Quelle ERGO Group