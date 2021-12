iPad bis Surface: Fünf vielseitige Tablets im Test – Das ist der Sieger

Gegenüber Laptops bieten Tablets viele Vorteile: Die Bedienung ist vor allem für Einsteiger einfacher, Apps bringen unzählige kostenlose Funktionen, die Kamera taugt für Schnappschüsse und mit dem geringen Gewicht sind sie ideale Reisebegleiter. Allerdings ist Ta­blet nicht gleich Tablet: Die technische Ausstattung ist so unterschiedlich wie die Preisgestaltung.

IMTEST, das Verbrauchermagazin der FUNKE Mediengruppe, hat fünf Tablets zwischen 249 und 889 Euro getestet.

Tablets im Test: Medion Lifetab bietet günstigen Einstieg

Einen günstigen Einstieg in die Ta­blet-Welt bietet das Medion Lifetab E10814. Eine Tastatur samt Mausfeld ist im Lieferumfang enthalten, der Speicher lässt sich per Micro-SD-Karte erweitern und eine SIM-Karte hat Platz, um auch unterwegs zu surfen. Bei der originalgetreuen Farbwiedergabe zeigt der Bildschirm Schwächen, liefert aber insgesamt ein scharfes Bild.

Als Einsteiger-Tablet eignet es sich gut zum Surfen, Gucken von Videos, Chatten und Texten – Mi­crosoft Office inklusive. Für Spiele und aufwendige Apps ist die Rechenleistung indes zu schwach.

Xiaomi Pad 5: Schickes Multitalent

Mit hohem Arbeitstempo punktet dafür das Xiaomi Pad 5. Darauf lassen sich 3D-Spiele genießen und 4K-Videos flüssig abspielen. „Flüssig“ ist auch das Stichwort des Bildschirms. Mit 120 Hertz (Hz) Bildwiederholrate wirken Bewegtbilder beim Scrollen und Wischen butterweich. Überhaupt ist die Bildqualität auf hohem Niveau: ein scharfes Bild, originalgetreue Farben und hohe Bildschirmhelligkeit.

Mit 8:02 Stunden bei dauerhafter Videowiedergabe erreicht das Pad 5 eine lange Laufzeit. Und wer gern produktiv arbeiten möchte, kann dem schicken Aluminium-Tablet das passende Zubehör spendieren, in Form von Stift und Tastatur.

iPad (2021): Der günstigste Einstieg bei Apple

Für 379 Euro ist das iPad 2021 der günstigste Einstieg in das Apple-Universum. Apples Geräte lassen sich sehr einfach bedienen, funktionieren nahtlos mit allen Apple-Diensten und erhalten lange Zeit Updates. Damit funktioniert das Tablet auch nach Jahren noch reibungslos.

Wer mehr als die 64 Gigabyte (GB) Speicher und auch noch eine Mobilfunkanbindung per 5G möchte, muss ordentlich draufzahlen. Der Preis steigt dann auf bis zu 689 Euro. Doch selbst für 379 Euro beweist es ein hohes Arbeitstempo und eine lange Laufzeit von 7:30 Stunden.

Wie das Pad 5 lässt sich das Einsteiger-iPad sich um Tastatur und Stift erweitern. Der Bildschirm zeigt eine gute Auflösung und ordentliche Helligkeit. In Sachen Farbtreue und Bildwiederholrate kann der Bildschirm aber nicht mit dem des Xiaomi Pad 5 mithalten. Hierfür springt sein kleines Geschwisterchen ein.

Apple iPad Mini: Kreatives Mini-Rechenmonster

Mit 549 Euro ist das iPad mini teurer, bietet dafür aber auch die bessere Technik. Der hochauflösende, helle Bildschirm lässt sich per Stift bedienen. Mit seiner kompakten Größe von gerade einmal 19,5 mal 13,4 Zentimetern wird es so zu einem digitalen Notiz- und Zeichenblock.

Dank sehr schnellem Prozessor laufen Multimedia-Anwendungen ebenso flott wie Spiele. Und der flinke Typ-C-Anschluss ermöglicht beim iPad Mini das Anschließen von Zubehör wie Kameras, Massenspeicher und elektrischen Musikinstrumenten zum kreativen Austoben.

Mit ihrem leichten Gewicht und vielen Apps eignen sich Tablets prima für die Nutzung zwischendurch. Foto: fizkes / Getty Images/iStockphoto

Für Produktive: Das Surface Go 3

Das Surface Go 3 ist das günstigste Tablet von Microsoft. Das installierte Windows 11 ist dem Vorgänger Windows 10 sehr ähnlich, es dürfte vielen Nutzern vertraut sein und versteht sich bestens mit Microsoft-Anwendungen, etwa Word und Excel. Mit dem installierten Windows 11 Home S lässt sich aber auch nicht viel mehr betreiben. Klassische Windows-Programme sind nicht zu installieren. Anwendungen gibt es nur aus der überschaubaren Auswahl des Microsoft Stores.

Der Schwerpunkt des Go 3 liegt eher auf Arbeits- oder Lernanwendungen für Schüler und Studenten. Das macht sich auch am schwachen Prozessor bemerkbar, ebenso an der Touch-Bedienung. Die teils verschachtelten Menüs und kleinen Bedienelemente lassen sich oft nur schwer mit dem Finger treffen und passen eher zu Tastatur und Mausfeld oder zum Stift. Beides ist als Set zusätzlich erhältlich.

Fazit: Diese Tablets überzeugen im Test

Die Auswahl an Tablets ist groß. Schon das Betriebssystem entscheidet über Möglichkeiten wie Einschränkungen. Mit der besten Technik im Test holt sich das kleine iPad mini den Sieg. Das Xiaomi Pad 5 beweist trotz des moderaten Preises echte Premium-Qualitäten. Medions Lifetab E10814 bietet ein preiswertes Gesamtpaket inklusive Tastatur, dafür fehlt eine Hauptkamera.

1. Platz: iPad mini (2021) – Apple / Siegel: IMTEST Testsieger 12/2021

Preis: 889 Euro (ab 549 Euro)

Starke Technik im kleinen Format: Das iPad mini ist eines der besten Tablets 2021 und dennoch so kompakt wie kaum ein anderes.

+ Hohe Bildqualität, präzise Stift-Bedienung, sehr hohes Tempo.

- Etwas kurze Laufzeit, nicht wasserdicht, Frontkamera nur befriedigend.

Ergebnis: gut 2,0

2. Platz: iPad (2021) – Apple

Preis: 519 Euro (ab 379 Euro)

Der kleine Alleskönner ist Apples erschwinglichstes Tablet und erfreut mit sehr hohem Tempo und viel Zubehör (gegen Aufpreis).

+ Sehr hohes Tempo, viel Zubehör verfügbar, lange Laufzeit.

- Speicher gering, nicht erweiterbar, Bildschirm mit Schwächen.

Ergebnis: gut 2,2

3. Platz: Pad 5 – Xiaomi

Preis: 399 Euro

Das Xiaomi Pad 5 ähnelt dem iPad: Es ist leicht zu bedienen, bietet viel Zubehör und eine starke Technik zum fairen Preis.

+ Scharfe, farbtreue Anzeige mit 120 Hertz, flottes Arbeitstempo.

- Etwas schwache Frontkamera, kein mobiles Internet.

Ergebnis: gut 2,3

4. Platz: Surface Go 3 – Microsoft

Preis: 679 Euro (ab 439 Euro)

Auch die teuerste Version des Surface Go 3 erreicht ein nur geringes Tempo. Für Office-Anwendungen reicht es aber aus.

+ Scharfe, farbtreue Anzeige, versch. Anschlüsse, viel Zubehör möglich.

- Etwas kurze Akkulaufzeit, sehr geringes Tempo, wenig Apps.

Ergebnis: befriedigend 2,8

5. Platz: Lifetab E10814 - Medion / SIEGEL: IMTEST Preis-Leistungssieger 12/2021

Preis: 249 Euro

Trotz einiger Abstriche liefert das Lifetab E10814 Technik, die Einsteigern im Alltag ausreichen dürfte – zum Niedrigpreis.

+ Mobiles Internet (LTE), Speicher erweiterbar, scharfe Anzeige.

- Etwas kurze Laufzeit, keine Hauptkamera.

Ergebnis: befriedigend 3,5

