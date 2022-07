Berlin. Von 69 auf 89,90 Euro pro Jahr: Amazon hebt die Preise für sein Abo-Angebot Prime an. Wie sie jetzt ihre Mitgliedschaft kündigen.

Onlinehändler Amazon Prime wird teurer – So kündigen Sie Ihr Abo

Nutzerinnen und Nutzer des Abo-Angebots Amazon-Prime müssen sich auf deutliche Preiserhöhungen einstellen. Bei monatlicher Zahlung wird es 8,99 Euro statt bisher 7,99 Euro kosten und pro Jahr werden 89,90 statt zuvor 69 Euro fällig. Amazon begründete die Entscheidung am Dienstag mit „generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation“.

Die Änderungen treten ab dem 15. September für Neukunden oder Abo-Verlängerungen in Kraft. Die Preiserhöhungen gelten „frühestens mit Fälligkeit der nächsten Zahlung, an oder nach dem 15. September 2022“, teilte der Konzern am Dienstag mit. Lesen Sie auch: Netflix bis Sky: Welches Streaming-Abo brauche ich wirklich?

Egal ob Amazon-Prime, Netflix oder Spotify: Immer wenn ein Abo teurer wird, fragen sich viele Kunden: Brauche ich den Service überhaupt nicht? Und wenn nein, wie kann ich meine Mitgliedschaft kündigen?

Amazon-Prime: Zwei Klicks zur Kündigung

Die gute Nachricht vorweg: Amazon hat auf Beschwerden von europäischen Verbraucherschützern reagiert und Prime-Kündigungen vereinfacht. Laut EU-Kommission seien jetzt nur noch zwei Klicks notwendig.

Wer seine Prime-Mitgliedschaft im Browser beenden möchte, muss sich zuerst in seinen Account einloggen. Unter „Mein Konto“ taucht der Bereich „Meine Prime-Mitgliedschaft“ auf – den öffnen. Rechts oben kann das Abonnement verwaltet oder gekündigt werden. Klickt man darauf, erscheint das Feld „Mitgliedschaft beenden – Auf Vorteile verzichten“.

Noch unkomplizierter verläuft die Kündigung in der Prime-App, die man beispielsweise auf den Handy oder Tablet installiert hat. In den „Einstellungen“ gelangt man zum Abschnitt „Mein Konto“. Dort erscheint die Möglichkeit, dass Konto zu löschen, wodurch auch die Mitgliedschaft beendet wird.

Nutzer von Amazon-Prime genießen Vorteile

Wer auf sein Prime-Abo verzichten will, kann sein Mitgliedschaft bis zu 48 Stunden vor der nächsten Abrechnung kündigen. Auch interessant: Spotify bis Amazon – Diese Musik-Streamingdienste überzeugen

Prime ist für Amazon ein wichtiges Instrument der Kundenbindung. Abo-Kunden bekommen bei Amazon und teilnehmenden Händlern auf der Plattform kostenlosen Versand auch ohne Mindestbestellwert und können zudem unter anderem auf Video- und Musikstreaming zugreifen.

