Kochen im Stream: Sterneköchin Maria Groß mit leckeren Rezepten

Berlin. In die Küche, fertig, los! Sterneköchin Maria Groß zaubert im exklusiven Streamingformat von Funke leckere Gerichte zum Nachmachen.

Bunte Herbstsalate, ein selbstgemachtes Pesto oder frische Desserts gefällig? Mit der virtuellen Unterstützung von Sterneköchin Maria Groß sind bald sogar die ausgefallensten Rezepte selbst für Neulinge in der Küche ein Kinderspiel.

Ab 14. Oktober zaubert das bekannte Gesicht aus zahlreichen Kochsendungen wie "Kitchen Impossible", "Grill den Henssler", "Grill den Profi", "The Taste" und mehr in ihrem Restaurant "Bachstelze" in Erfurt exklusiv für Funke-Abonnentinnen und -Abonnenten leckere Gerichte.

Maria Groß: Sterneköchin verrät ihre Rezepte

Wer einer waschechten Sterneköchin immer mal über die Schulter schauen wollte, hat zehn Folgen in zwanzig Wochen Zeit, sich selbst in einen Profi am Herd zu verwandeln. Maria Groß und ihr Mann Matthias laden Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine ganz besondere kulinarische Reise ein.

Mit einem einfachen Mausklick können Abonnentinnen und Abonnenten von Funke verschiedenste Rezepte Schritt für Schritt im exklusiven Streamingformat "Einfach! Frisch! Kochen!" verfolgen und nachmachen. Seien Sie dabei und glänzen Sie bei der nächsten großen Dinnerparty. (day)

