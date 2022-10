EC-Karte: Abschaffung sorgt für Chaos - Was Verbraucher tun können

Der Entwurf für eine Gaspreisbremse mit Einmalzahlung oder auch die Erklärung für die Grundsteuerreform in Deutschland sind bloß zwei Dinge, die noch 2022 auf die Verbraucher zukommen. Doch auch das Jahr 2023 ist voll mit Neu- und Änderungen, auf die sich alle oder zumindest die meisten Bürger einstellen müssen. Dazu zählt etwa das Bürgergeld als Hartz-IV-Nachfolger ab 1. Januar oder auch das Aus für eine beliebte Bankkarte der Deutschen. Konkret wird die EC-Karte abgeschafft – das sorgt für große Probleme, weil die neuen Debitkarten längst nicht überall akzeptiert werden.

EC-Karte vor dem Aus: 5 Alternativen, die sich mittlerweile etabliert haben

Grund genug, sich über die Alternativen zur EC-Karte und deren Nachfolger – der Debitkarte – Gedanken zu machen. Denn auch, wenn die EC-Karte im Geldbeutel vieler Verbraucher lange der Standard war, so gibt es mittlerweile eine Vielzahl anderer Bezahloptionen, die auch im Ausland akzeptiert werden. Genau das ist bei der Debitkarte nicht zwingend immer möglich – im Gegenteil: Im schlimmsten Fall funktioniert die Karte im Urlaub gar nicht oder es werden teure Bankgebühren fällig. Wer hier auf der sicheren Seite sein will, sollte auf die erste der folgenden Alternativen zur EC-Karte setzen:

Kreditkarte (Mastercard, Visa oder American Express)

Apple Pay und Google Pay

Supermarkt- und andere Bezahlapps

Debitkarte (eingeschränkt)

Bargeld

Die Kreditkarte ist nach der EC- oder Girokarte die wohl bekannteste alternative Zahloption, die viele Verbraucher im Geldbeutel haben. Für viele ist sie primär als Zahlungsmittel im Urlaub interessant oder wenn es um große Beträge geht. Wie der Name schon verrät, unterscheidet sich die Kredit- von der EC-Karte in der Form, wie die Bezahlung erfolgt. Der Kunde bekommt von seiner Bank einen Kreditrahmen, also einen Maximalbetrag, mit dem er die Kreditkarte belasten kann. Wird mit der Karte bezahlt, wird der Betrag nicht wie bei der EC-Karte sofort vom Konto abgebucht, sondern erst später.

Kreditkarte als Alternative zur EC-Karte: Die Zahloption hat bloß einen Haken

Meist werden sämtliche Beträge, die mit der Kreditkarte bezahlt werden, gesammelt und monatlich vom Referenzkonto abgebucht. Wann genau das Geld abgebucht wird und wie groß der Kreditrahmen ist, bestimmt die Bank anhand von Faktoren wie Einkommen und Bonität. Bei einigen Banken kostet die Kreditkarte zudem extra – sprich: Pro Monat muss der Bankkunde eine Gebühr, unabhängig von der Nutzung der Kreditkarte, entrichten. Einige Kreditinstitute wie die ING DiBa sind aber schon dazu übergegangen, ihren Kunden kostenfreie Kreditkarten zum Girokonto auszustellen.

Umgekehrt müssen die Kunden der ING für eine Girokarte monatlich extra zahlen – kein Einzelfall. Bei immer mehr deutschen Banken kostet die EC- oder Girokarte mittlerweile extra. Wer die Extra-Kosten vermeiden will, nutzt nur noch die Kreditkarte oder eine Alternative als Zahlungsmittel. Die neuste Zahloption, die noch nicht so prominent ist, ist das Bezahlen via Smartphone. Sowohl Apple als auch Google bieten mittlerweile das kontaktlose Bezahlen via Smartphone oder Smartwatch an. In beiden Fällen wird das Gerät über eine App mit dem Bankkonto verknüpft.

Name Debitkarte (EC-Nachfolger) Kreditkarte Funktion Der Betrag wird sofort vom Konto abgebucht. Die Zahlungen werden zeitversetzt und gesammelt vom Konto abgebucht. Aussehen Aufdruck "Debit" auf der Vor- oder Rückseite. Aufdruck "Credit" auf der Vor- oder Rückseite. Kosten Ist oft als "Standard" zum Girokonto kostenfrei. Eine Nutzungsgebühr wird bei einigen Banken in Rechnung gestellt. Vorteil Bessere Kostenkontrolle und keine Bonitätsprüfung. Funktioniert auch im Ausland (auch bei Kautionen) Nachteil Wird nicht überall akzeptiert – keine Zahlungen im Ausland. Weniger Kostenkontrolle, manchmal Extra-Gebühr für die Nutzung.

Mobiles Zahlen statt EC-Karte: Wie es geht und was die Voraussetzungen sind

Statt Pin oder Unterschrift genügt es, auf dem Endgerät die Zahlung via Fingerabdruck oder Gesichtsscanner (Face ID) zu bestätigen – optional kann aber auch ein Code oder Pin festgelegt werden. Die Datenübertragung an der Kasse funktioniert mittels NFC, indem das Gerät an das Kartenlesegerät gehalten wird. Auch neue EC- und Kreditkarten unterstützen mittlerweile das kontaktlose bezahlen mittels NFC. Hierbei genügt es, die Karte vor das Lesegerät zu halten – wird ein festgelegter Betrag nicht überschritten, verzichten manche Banken sogar auf die Eingabe eines Pins.

Fast genauso wie Apple oder Google Pay funktionieren auf dem Smartphone auch Bezahlapps von Drittanbietern wie Paypal, Lidl und Co. Dabei wird in einer App einmalig ein Bankkonto für das Lastschriftverfahren oder alternativ eine Kreditkarte verknüpft, wovon später der Betrag abgebucht wird. Händler wie Lidl werben bei ihren Kunden intensiv für die neue Bezahloption – etwa mit exklusiven Rabatten in der Lidl-Plus-App. Im Gegensatz zur Kreditkarte als Alternative zur EC-Karte haben die mobilen Apps jedoch einen Nachteil: Auch sie werden nicht überall anerkannt.

Das Bezahlen mit dem Smartphone wird immer populärer: Auch die Sparkassen und Volksbanken machen es dank Apple Pay möglich. Foto: © MAXIM ZMEYEV / Reuters / Reuters

Wenn Kredit oder EC-Karten versagen – eine bewährte Alternative geht immer

Gerade in vielen kleineren Geschäften ist das Bezahlen via Smartphone noch nicht weitverbreitet. Hinzu kommt, dass Berichten von CHIP 365 zufolge nicht einmal alle Filialen von Lidl die Zahloption akzeptieren. Wer dann kein Bargeld oder eine Karte dabei hat, bekommt Probleme. Auch unter diesem Aspekt ist es daher sicher nicht falsch, das Bargeld als Alternative zur EC-Karte dazuzunehmen. Und zumindest innerhalb von Deutschland ist auch die Debitkarte eine Option. Doch auch hier ist zu beachten, dass die Debitkarte nicht überall akzeptiert wird.

Mit dem Aus für die EC-Karte ändert sich für die Verbraucher somit einiges. Dass gerade mobile Zahloptionen sowie die Debitkarte nicht überall anerkannt werden, macht die Kreditkarte als Alternative zur EC-Karte mit am interessantesten. Zu beachten ist, dass das Funktionsprinzip im Vergleich zur EC-Karte etwas anders ist und die Tatsache, dass die Beträge nicht sofort vom Konto abgebucht werden, zu mehr Einkäufen verleiten kann. Umgekehrt bieten viele Kreditkarten neben einer breiten Akzeptanz oft noch andere Vorteile – etwa einen Versicherungsschutz auf Auslandsreisen.

Fazit zum Aus der EC-Karte: Die Kombination von Zahlalternativen ist sinnvoll

Das Fazit: Auf welche Alternative zur EC-Karte man setzt, muss man individuell entscheiden. Falsch ist aber sicher nicht, auf mehrere Zahloptionen zu setzen, um im Fall der Fälle reagieren zu können. Wer mobilen Zahloptionen gegenüber skeptisch ist, hat mit Debit- oder Kreditkarte nach wie vor zwei Zahloptionen via Karte. Und auch, wenn es nicht mehr so populär ist: Ein wenig Bargeld in der Tasche schadet sicher nicht. Zumal man auch für Fälle, wie eine technische Störung bei der Kartenzahlung, gewappnet sein sollte.

