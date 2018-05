Tag der vermissten Kinder Der 25. Mai ist seit 2002 auch in Europa der Tag der vermissten Kinder. Ins Leben gerufen wurde der Gedenktag 1983 vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, in Erinnerung an den 6-jährigen Ethan Patz, der am 25. Mai 1979 spurlos verschwand.