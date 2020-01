New Yorker fahren ohne Hosen mit der U-Bahn

Mo, 13.01.2020, 12.34 Uhr

Einmal im Jahr gönnen sich die New Yorker einen frösteligen Spaß: Beim "No Pants Subway Ride" fahren sie ohne Hosen mit der U-Bahn. Inzwischen ahmen Menschen in anderen Ländern das Event nach.