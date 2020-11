Do, 26.11.2020, 11.26 Uhr

In Hildburghausen, Thüringen, gingen am Mittwochabend abend über 400 Menschen gegen die Coronamaßnahmen auf die Straße. Die Kleinstadt ist mit einem Sieben-Tage-Wert von über 500 die am stärksten betroffene Region Deutschlands.