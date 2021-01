Mo, 18.01.2021, 15.26 Uhr

Am 20. Januar ist es soweit: die feierliche Amtseinführung von Joe Biden findet statt. Washington wappnet sich für Proteste, sodass auch danach alles friedlich verläuft. Wie genau es aktuell in Washington aussieht und was Joe Biden währenddessen macht, sehen Sie im Video.