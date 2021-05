Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit

Fr, 14.05.2021, 18.02 Uhr

Seit 2005 findet jährlich am 17. Mai der International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia (IDAHOBIT) statt. In mehr als 130 Ländern demonstrieren an diesem Tag Aktivist*innen und ihre Allies.