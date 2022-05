"Alles ist kaputt": Bewohner räumen zerstörte Stadt Borodjanka auf

Mo, 02.05.2022, 17.20 Uhr

FUNKE-Reporter Jan Jessen ist in der Ukraine in Borodjanka. Der Vorort von Kiew wurde Anfang April von der russischen Invasion befreit. Er spricht mit Menschen, die nach den Bombenangriffen aufräumen und versuchen das zu retten, was noch übrig ist.