NOW: Favoriten-Check: Frankreich kann „offensiv jedem weh tun“ Der Favoriten-Kreis bei der WM 2018 ist wohl so groß wie nie – fragt man aber nach dem Top-Favoriten, dann fällt wohl am häufigsten der Name Frankreich. Der Kader der Equipe Tricolore ist mit über 1 Milliarde € der wertvollste aller WM-Teilnehmer.