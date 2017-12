Anleger an der Wall Street bleiben zurückhaltend

New York Auch am zweiten Handelstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende haben sich die Anleger an der Wall Street eine Ruhepause gegönnt. Aktuelle Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones schloss 0,11 Prozent höher bei 24 774,30 Punkten. Der Kurs des Euro notierte im US-Handel fester, konnte aber die im späten europäischen Geschäft überwundene Marke von 1,19 US-Dollar nicht ganz halten. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1894 Dollar notiert.