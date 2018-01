New York Die Neujahrs-Rally an der Wall Street geht weiter, die Aktien haben sich auch am dritten Handelstag des Jahres zu Höchstkursen aufgeschwungen. Der Dow Jones Index stieg um 0,61 Prozent auf 25 075,13 Punkte. Der Eurokurs lag zuletzt bei 1,2069 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2065 US-Dollar festgesetzt.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder